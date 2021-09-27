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【新冠肺炎】檢疫酒店可申請開放設施　專家指有機會造成防疫漏洞

社會 11:50 2021/09/27

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檢疫酒店可申請開放設施，專家指有機會造成防疫漏洞。（資料圖片）

第五輪指定檢疫酒店名單中，據了解有部分酒店是有開放餐廳供非檢疫人士使用。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日出席一個電台節目表示，檢疫酒店應該指定所有地方都屬於高危地方，認為安排不理想。

何栢良認為，檢疫酒店若接待大眾出入，很有機會造成防疫漏洞。何栢良指，局方表示在批准檢疫酒店對外開放設施時要做到有效分隔，他認為要整套措施要針對地做才安全，並不單只有獨立出入口就為有效分隔，還需要檢視空調系統及空氣循環能否有效分隔。何栢良強調，檢疫酒店同時用作檢疫又容許對外開放設施，一旦發生傳播，則會有很大影響。

另外，澳門有檢疫酒店的員工確診，原因為沒有正確佩帶口罩導致出現傳播。詳情即看【下一頁】何栢良指，要汲取澳門的經驗，香港政府尤其要提醒外判員工需要正確戴口罩。假若讓病毒走進社區，又會再需花時花力去處理。

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記者：李榮忠

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