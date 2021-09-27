【我要做業主2】泳兒曾因衝動買樓遇慘痛教訓　孝順女為家人安居無懼再入市

▲ 泳兒因為家人而決定買樓。

TVB《我要做業主2》訪問不少藝人上車心得，如高海寧、黃庭鋒、張達倫都分享買樓經驗，日前一集歌手泳兒便憶述當年在新加坡對住屋的感覺，以及在香港的置業經過。

▲ 泳兒分享買樓經驗。（節目截圖）

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曾因衝動心急入市

泳兒在童年時，舉家曾移居新加坡，至大學後她才跟家人回流返香港。泳兒在節目憶述，新加坡政府規定家庭的收入要留起用作住屋儲備，以用來購置政府樓，而當地住屋面積都比香港大，她笑指有朋友曾到訪新加坡的家，指洗手間已比香港的單位大。

泳兒跟家人返港後曾租樓住，後來她希望為家人置業，在沒有做足市場功課便衝動入市，第一層樓買了九龍區的物業，她憶述：「當時沒了解（社會）經濟狀況，買樓後的樓價（帳面）曾跌了幾百萬，幸而後來都有回升，但教訓是買樓不要衝動，要做足功課。」

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泳兒後來把物業賣掉，之後再為家人置業，今次選了港島樓，亦因時機適合，當時購入價比高峰時便宜，得以讓家人安居。

她回想：「我對買樓沒有概念，對估價那些也不清楚，到買第二層樓，才知首次置業時很多事都沒有做足，所以建議大家都要計劃好才上車，不要衝動。」

泳兒現時另外租樓住，但她亦一直想要買樓，但揚言不能心急，要待再合適時機才會考慮。

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