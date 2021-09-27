【傷人判囚】涉刺傷何君堯無業漢囚9年　官斥文明社會不容街頭暴力

▲ 何君堯。（資料圖片）

立法會議員何君堯於2019年11月在屯門舉辦選舉街站時，遭1名無業男以利刀刺傷胸口致2厘米裂傷，涉案男子早前承認有意圖而傷人及傷人兩罪，今（27日）於高等法院被判囚9年。法官判刑時表示，無論被告行為背後的動機為何，香港這個文明社會亦容不下此等街頭暴力，被告亦應受到社會譴責，尤其何君堯當時正於街上進行合理的公務，使他成為更脆弱的目標。

涉案被告董栢輝（31歲）原面對企圖謀殺及傷人兩項控罪，在控辯雙方商議下，被告早前承認交替的有意圖而傷人及傷人兩罪。

辯方今求情時指，根據何君堯的創傷報告反映，本案對他的影響不大，猶幸何是一個樂觀、自信和順和的人，因此沒有因本案受太大創傷。辯方又指無可否認被告所使用的是致命武器，被告亦是有預謀犯案，其背後動機亦於片段中清晰可見，但辯方認為判刑應聚焦在被告最終對事主造成的傷勢。

辯方又引述內地廚師從內地來港，於大埔墟港鐵站外追斬派傳單的青年，以致青年腸臟溢出一案，指廚師被判囚6年4個月。法官杜麗冰聞言即指該案被告只是隨機於街上挑選目標，預謀程度較本案低，而何於事件中沒有受到致命襲擊僅屬僥倖。

法官判刑時指，被告於案發前曾到訪何舉辦活動的現場，並曾拍下何的照片等，反映事件有預謀，幸好兩名事主並沒有受到嚴重傷害，但香港這個文明社會絕不能容忍被告此等行為，無論被告的犯案為何，亦非在街頭使用暴力的藉口，其行為應受到社會譴責。

法官續指，雖然辯方指何因本案受到的影響有限，但何的心理報告亦反映他因事件感到壓力，於公開場合亦會特別保持警剔，尤其何於街上進行合理的公務時，會使他成為更脆弱的目標。

基於案件嚴重性，就被告面對的有意圖而傷人罪，法官決定判以被告入獄9年，而就另一項傷人罪，則判以被告入獄27個月，兩項刑期同期執行，即被告需入獄9年。

案情指，2019年11月6日案發當天，何於屯門舉辦選舉街站，期間被告手持一束花，聲稱是何的支持者，並要求與何合照，期間被告突然從袋中取出一把刀鋒長達20厘米的利刀刺向何的胸口，以致何的胸口流血。而何的保鏢張英才亦於制服被告期間，遭被告以刀割傷胸口及左前臂。

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記者：楊詠渝