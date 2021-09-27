【幫緊你應援團】阿妹+MIRROR節目助人贏口碑 全能強尼參與幕後製作
ViuTV節目《幫緊你應援團》剛剛播放完畢，由主持「阿妹」岑樂怡、MIRROR成員楊樂文（Lokman）、邱傲然（Tiger）及王智德（Alton）組成應援團，在節目幫助嘉賓達成心願，傳揚助人為樂的精神，令節目贏得好口碑。
除一眾幕前落力應援外，節目的其中一位幕後功臣原來是強尼，他從幕前走到幕後「應援」整個節目，不愧是全能強尼。
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《幫緊你應援團》播出後好評如潮，阿妹於社交平台分享花絮照，並抒發個人感受：
不能盡錄🙋🏻♀️💌
希望大家及時去愛與被愛
謝謝大家🥰
ViuTV
#幫緊你應援團
強尼參與製作
有份在《幫緊你應援團》最後一集「KB ＆ Joey Tang」參與演出的強尼，原來在幕前及幕後也落力「應援」整個節目。
據悉，是次外判製作團隊為強尼的好友，因此他不但擔任節目嘉賓，更有份創作及策劃節目，包括聯絡「大樹下好遮蔭」的義工，不愧為全能強尼！
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受惠機構大樹下的資深義工JoJo感觸良多，她寫道：
記得有一晚深夜收到強尼個WhatsApp（佢成日都半夜三間先至搵我😜）大概意思係嚟緊會做一個節目，初步嘅構思係想幫香港一啲弱勢社群去完成佢哋嘅願望，大樹下就係其中一個，同我傾完呢個idea後，大約隔咗兩三個星期，阿妹就打比我，話呢個節目真係要拍啦📹
就係咁。。。
就有呢個節目嘅誕生
真係好多謝台前幕後所有工作人員嘅幫忙🙏🏻🙏🏻
除咗義賣之外，讓我最感動的多謝你哋幫狗狗安裝吊扇，等佢哋可以舒服D，而家見到佢哋瞓係地下，好舒服咁嘅樣，我真係好開心😭😭
呢個係我其中一個願望，呢幾把吊扇，我等咗八、九年啦，多謝你哋幫大樹下實現願望💜💜😭😭
代班狗狗多謝各位哥哥姐姐💜💜💜
生命影響生命
多謝你吖強尼、阿妹、Tiger😘😘😘
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撰文 : TOPick柴犬出動