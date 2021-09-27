【生命鬥士】即將照肝臟X光或需做通血管手術　媽媽陪信信接受新挑戰︰你是最棒

▲ 曾換肝的信信即將照肝臟X光，或需要進行通血管手術。

男童「信信」確診了肝臟纖維化，在今年2月初進行器官移植手術，至今留院中。媽媽近日發放信信最新消息，明天迎來新挑戰，將會照X光，了解是否需要即時進行通血管手術，家人、醫護及網民都為信信打氣。

肝臟纖維化需換肝

本港男童信信現時1歲半多，他是25周出世的早產BB，在2個半月大時，確診了肝臟纖維化，他在今年2月1日接受換肝手術之後，至今約8個月，現時仍留院中。媽媽在Facebook專頁「救救小心 – 肝」昨日（26日）發佈了兒子近況，並有多張信信鬼馬造型的精靈可愛照片。

▲ 醫護人員將信信打扮成勇士。（相片來源︰「救救小心 - 肝」fb專頁）

信信於明天（28日）再會接受新挑戰，將會照肝臟血管造影，看看是否需要通血管，如果需要的話，就會同時進行有關手術。信信換肝後情況穩定，時有不適但一一捱過，家人陪伴兒子抗病，感觸良多，媽媽表示︰

見證住你一日一日嘅成長。見到你愈來愈盞鬼，媽媽心感安慰。

面對即將的檢查，媽媽為兒子打氣「加油加油bb，你是最棒的！」，希望兒子往後的路一切順利平安健康快樂。大家會一直陪信信一起走下去。

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醫護為信信打造有趣造型

家人的支持外，醫護人員也很悉心照顧信信。由於信信需要插喉管，為免他容易弄到，需要固定喉管，醫護有時會為信信打造有趣的造型，例如用布包著頭部，媽媽笑言兒子化身「喜瑪拉亞星」，另有戴上「頭盔」化身職安真漢子及勇士，鬼馬又可愛。媽媽感謝醫護的悉心照顧與愛心，並為病人及家屬帶來歡笑。

辛苦晒各位醫護人員對豬仔寵愛有加，多多新意幫佢設計造型。

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不少網民很關心信信，為他加油，看見信信媽媽附上豬仔日常生活鬼馬照，都被信信開心笑臉感染正能量，大讚他很叻及很可愛。「信信叻叻，往後的日子一定會更好，做個開心健康快樂小寶貝」、「祝福信信越來越好，健康出院」等。

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責任編輯：王明芳