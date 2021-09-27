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【商場優惠】黃埔天地推消費券Extra秋日賞　加碼送高達30%現金券回贈

休閒消費 13:02 2021/09/27

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

第二期消費券派發在即,紅磡黃埔天地將於10月1日至11月7日，逢週末及公眾假期舉行《消費券Extra 秋日賞》，送出多款指定商戶現金券回贈顧客，所有回贈之現金券不設最低消費，當中匯集美食、時裝、潮流飾物、珠寶首飾、美容、娛樂及服務等商戶。

顧客只要於黃埔天地指定商舖，以支付寶香港 AlipayHK、八達通Octopus、微信支付香港WeChat Pay HK或拍住賞Tap & Go消費滿指定金額，憑最多兩張在不同商舖以上述電子貨幣的即日交易紀錄頁面，以及相對應商戶的同日機印發票，即可換領指定商戶組合現金券，每日數量有限，換完即止。

  • 消費滿 $300或以上：$50零售、美容或服務商戶現金券
  • 消費滿 $600或以上： $50美食現金券 + $50零售、美容或服務商戶現金券 + $50雷霆保齡現金券
  • 消費滿 $1,000或以上： $100美食現金券 + $100珠寶首飾或美容商戶現金券 + $50零售或服務商戶現金券 + $50雷霆保齡現金券
黃埔天地《消費券Extra 秋日賞》現金券換領活動詳情
活動日期： 2021年10月1日至11月7日 (逢星期六、日及公眾假期/或至換完即止)
現金券換領時間： 下午1時至晚上10時 (或換完即止)
現金券換領地點： 黃埔天地時尚坊 MTR層換領處

記者：曾嘉善

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