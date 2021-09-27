【學習壓力】每周7日全方位塞滿補習課程 學生學習壓力大但價值觀混亂

▲ 現代學生的學習壓力愈來愈大，但個人的言行舉止、人品心態、德育內涵等則每況愈下。

東西方的文化差異在教育上的展現，是西方教育強調個人主義、人權和自由。父母認為必須尊重小孩的天性和自主性。因此，不管父母或老師，其主要職能在於養育及確保子女有自由的選擇，並鼓勵他們勇敢去做想做的事。生活習慣和行為舉止上沒有束縛，這也解釋了為何一般來說，西方小孩從小較有自信和探索精神。只要不犯法，甚麼都可以做。他們的人生被容許從犯錯中學習，而非預先被糾正。

東方的教育則有明確的善惡、對錯之分，對於一個人該有的言行舉止，如何在世上安身立命，從小有非常清晰和具體的指引。古代智慧如《三字經》和《弟子規》，早年曾被部分現代父母追捧。由於時代演變，部分教育觀念已不適用於現代社會的脈絡中。祖父母那一輩的德育概念是仁、義、禮、智、信，而我輩小時候學的是德、智、體、群、美。千禧年後，教養系統百家爭鳴，本土及傳統教育與各種西方文化概念從涇渭分明到取代和融合，令教育下一代的準則從此沒有了統一標準。

出於新一代家長們的補償與虛榮心，加上傳媒的吹捧，快樂學習成了近10年的教育主流。然而，人口稠密與升學制度帶來的競爭力焦慮仍然深重，漸漸形成了各種教養亂象。家長一方面渴望依靠藉由找到最好的學校去卸下言傳身教的重責，另一方面，卻時時緊握教育安排不放，一星期七天全方位塞滿各式補習及有助升學的課程。

其結果是，現代學生的學習壓力愈來愈大，但個人的言行舉止、人品心態、德育內涵等則每況愈下。年輕人的價值觀愈來愈混亂，夾在東、西方教育文化的混亂與不協調中無所適從。

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全文刊於《經濟日報》，原題為「教育文化差異」