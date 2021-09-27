【雞蛋保存】將軍澳商舖雞蛋雪藏後放室溫賣　顧客憂變壞投訴被網民鬧無知【附專家解釋】

▲ 有網民發現有商舖的雞蛋經雪藏後，再放室溫售賣，擔心變壞並引發風險。

雞蛋一定要放雪櫃保存？有網民發文指，將軍澳一間店舖售賣的雞蛋經冷藏運送，到貨後放置室溫環境發售，擔心引發食物安全問題。帖文一出，隨即引發熱議，大部份均指事主無知，認為雞蛋不一定要冷藏，並反問「街市啲蛋你見雪住？」惟事主引用食安中心資料指，倒汗水會有利細菌進入蛋殼，令雞蛋受污染。到底雞蛋是否必須冷藏，TOPick訪問了Thei食品科學及安全課程特任導師文嘉敏，解答如何保存雞蛋，以及放置室溫會否引發風險。

該網民在facebook群組「將軍澳主場」發文指，新都城中心一間商舖把日本雞蛋放置室溫內售賣，遂向店員了解，惟對方的回覆令樓主感到不妥。

我好奇問店員雞蛋唔係要雪藏架咩。店員表示今早雪住運到，因為唔夠雪櫃所以室溫擺喺度賣。

從相片可見，店內有數盒雞蛋放在紙箱上售賣，並標示為「日本雞蛋 $17.9/排」。樓主擔心引發食物安全問題，故發文詢問：「雪過之後再室溫擺放有無問題？又有無食品安全條例規管呢類嘢？」帖文引發迴響，意見幾乎一面倒。大部份網友認為雞蛋不必冷藏，認為樓主無知、「離地」，並反問「無喺街市買過蛋？」、「街市啲蛋你見雪住？」

樓主認為，若雞蛋一直未經冷藏，放置室溫售賣是沒問題的，亦曾見過有雞蛋是在室溫環境運送。他又引用食物安全中心的資料指，溫差會令雞蛋出現倒汗水，有利細菌進入蛋殼，令雞蛋受污染。對於不少網友覺得涉事商舖做法沒問題，他感到詫異，表明自己不會購買這些雞蛋。

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專家：雞蛋很大機會含有沙門氏菌

到底雞蛋可放在室溫保存嗎？不放雪櫃也沒問題？TOPick為此訪問了Thei食品科學及安全課程特任導師文嘉敏，她指出生雞蛋很大機會有沙門氏菌，最理想是冷藏保存，不宜放室溫售賣，尤其香港天氣十分炎熱。

不冷藏就會變壞？她解釋：

雞蛋經過雞隻肛門，很大機會感染到沙門氏菌，若室溫溫度較高，更有利沙門氏菌滋生。由於蛋殼有小孔，沙門氏菌可經此進入。尤其當蛋殼輕微爆裂時，沙門氏菌等細菌更易滋生，肉眼難以察覺，表面看似正常，但內裡可能已變壞。

為何會引發食用風險？她指出，沙門氏菌可被高溫殺死，若煮熟後才食用的話，其實問題不大。不過，部份食物用生雞蛋製成，不會再經烹煮，例如意大利芝士蛋糕（Tiramisù），這就會引發食物安全風險。

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專家：雞蛋曾經冷藏就應冷藏保存

本港食安中心亦有列出雞蛋保存的方法。中心指出，低溫儲存可減慢沙門氏菌等微生物的生長。要延長保質期，把雞蛋存放雪櫃是最好的做法。不過，經冷藏的雞蛋應繼續保持冷藏的溫度，因為溫差會令蛋殼出現水珠或倒汗水，可能有利微生物進入蛋內。

文嘉敏解釋，當倒汗水在蛋殼凝結，水珠有機會連同細菌、其他外來污染物，透過水源進入蛋殼，這情況更不理想。所以，若雞蛋曾經冷藏，就應該冷藏保存。街市的雞蛋放室溫保存也無問題？她表示，街市雪櫃設備未必足夠，若放在室溫陰涼位置也可以接受。但若街市室溫較高，環境不算陰涼，就存在食用安全風險。

Thei食品與健康科學學系副教授方麗影博士早前受訪時則指，保存雞蛋最理想的溫度是4°C至10°C。若雞蛋購於街市或路邊商販，要留意雞蛋存放環境，尤其烈日當空的日子。在香港的氣候環境，要防止雞蛋變壞，存放時需確保：避免陽光照射及放於陰涼乾爽的環境。

沙門氏菌可引致食物中毒

食安中心指，沙門氏菌是本港常見引致食物中毒的致病原之一。徹底煮熟食物（食物中心溫度應至少達到75°C及維持30秒）能有效殺死沙門氏菌。吃下受沙門氏菌污染的生或未經徹底煮熟的食物，或進食在烹煮過程後再受沙門氏菌污染的即食食物，可引致食物中毒。大部份人會在6至72小時內出現症狀，包括噁心、發燒、腹痛、腹瀉及嘔吐等，病程為2至7天。

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責任編輯：黃泳欣