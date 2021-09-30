【創業追夢】港男教練創業革新傳統健身課程　注入忍者訓練培養膽量勇氣

▲ Jackie表示，Sasuke培養身手、膽量和勇氣，今天的年輕人大多缺乏信心，希望設計多些這類型場地，推動這一種運動。

本地的健身室很多，無論是連鎖式經營的，還是近年分布於港九獨立經營的，基本上大同小異，不值一談，不過，今日這一間由Jackie成立的健身中心就有點不同，將健身和如忍者般飛簷走壁的訓練集於一身，鬧市中的忍者道場不就是這個模樣嗎？

▲ 單是看Jackie在這鋼架上飛躍自如，就叫筆者看得目瞪口呆。（攝影：曾耀輝）

近年在本地健身的行業有一個現象，就是愈來愈多中小型的健身室在不同的商廈如雨後春筍般誕生，箇中的原因是集團式旗下經營的健身中心有欠靈活，教練們紛紛自組公司創業，同時消費者亦有感在這些獨立的健身中心做運動，與教練的關係來得更密切，做運動時來得更是起勁。

Jackie可說是較早投身於獨立健身中心的例子，說到創業方面，還們是無心插柳的情況下出現。他說：

6年前，任職位於鰂魚涌的連鎖式健身中心分店結業，自己和其他教練一起成立健身中心，以前在大集團下工作時間漫長，根本沒時間接觸任何媒體。 直至創業後，閒時才有機會看YouTube，在當中發現了錄像來自外國運動員跨越不同障礙物的比賽，我覺得很有趣，嘗試在香港尋找有沒有類似的活動，答案當然沒有，於是開始自己用木材動手做一些簡單的器械。

▲ 2019年，Jackie遠赴日本參加《SASUKE 37》這節目，就叫他非常興奮，因為他首次認識《Ninja Warrior》這類型的運動就是來自日本這個節目，而且還遇上一眾世界級的選手。（圖片由受訪者提供）

Jackie補充：「不過，在外國這些『忍具』全都龐大得很，根本不適合本地地少人多和空間有限的樓宇面積，而且訂購非常昂貴，幸好自己在紐西蘭讀書時修讀木工課程，在製造這些港式忍具方面幫了很大的忙呢﹗」

Jackie表示，與此同時，學員眼見這種另類運動非常有趣，都希望一嘗如像YouTube裏《Ninja Warrior》比賽者飛簷走壁的模樣，這一種一洗傳統健身離不開舉重的健身模式，的而且確令不少健身者樂於嘗試。

不過，世事往往又豈如人意？Ninja Warrior意念的出現，部分工作上的夥伴認為還是鍾情於傳統的健身課程，及後Jackie離開公司，4年前和友人創立Sasuke Fitness。

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參加忍者比賽做生招牌

要推廣這一門另類的體能運動，有甚麼好得過自己親身參與？香港沒有比較，就飛往外國去吧﹗Jackie的忍者足跡就遍及日本、越南、台灣和澳洲等地。他說：

在日本和越南《Ninja Warrior》是一個大型的電視節目（筆者登上維基解碼查閱，《極限體能王SASUKE》在TBS電視台不定期播出，相信大家都有印象），2019年首次飛往越南參加比賽，同年年尾再次遠征日本。 還記得那次日本之旅很是興奮，因為同台出席的參加者都是以往在YouTube中可見的星級運動員。

但有趣的是Jackie笑言這兩次參加都未能取得佳績，箇中最主要的原因還不是因為面對鏡頭非常緊張和漫長的拍攝時間所致。

筆者見參賽者在比賽中跨過重重障礙，俱備好身手是必然的，但背後與傳統的舉重健身又來得有點不同，究竟有甚麼分別？Jackie說：

要做一位成功忍者，要俱備強健的手握力、背肌、肩膊的柔韌性，身體各部分的協調，不單只是physically還要mentally，而最重要的是培養出在一般健身訓練中缺少的一份膽量和勇氣。

▲ 要令學員得到新鮮感，就要不時推出全新有趣的訓練設施，這方面Jackie最是拿手，遇上要動用金屬製作就會請人代勞。（攝影：曾耀輝）

為東華設計忍者場地

而正因為Ninja Warrior的訓練集體能和心理因素於一身，每一次Jackie設計訓練器材是都必須自身測試來合乎有趣和安全程度。而早前更得到東華三院邀請設計「道場」。Jackie說：

為東華設計的場地是為小朋友而設，今天的年青人時刻都只顧對著手機，久缺自信心，我希望藉著這個設施令今天的年青人重獲信心。

除了東華三院外，Jackie亦現正為另一個場地設計忍者道場，說不定不久的將來大家都有著忍者般的身手，甚至在本地建立起相關的比賽，這正是Jackie努力推動這運動的終極夢想呢﹗

記者：何偉雄