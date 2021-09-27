【買樓上車】外母支付首期老婆供樓　港爸不滿妻立遺囑層樓歸父母

▲ 外母支付首期，妻子負責供樓，港爸卻不滿妻子立遺囑將層樓歸父母所有。

買樓置業是不少港人的夢想，有人得父母幫忙支付首期成功上車。近日一名港爸於社交媒體分享，外母為他與妻子支付首期買樓，而妻子則負責供樓，他卻不滿妻子立遺囑將層樓歸父母所有，擔心將來自己和兒子要搬走甚至瞓街。網民嘲諷他是「軟飯王」，更似對沒有份出錢的物業虎視眈眈。

妻獨力供樓 女家憂沒保障

該名港爸早前於facebook群組「同住奶奶好惡頂自由討論區」發帖，表示他與妻子現居單位由外母支付大部分首期，並由妻子供樓。前年兒子出生後，夫妻討論過居住問題，妻子稱其父母以逆按揭，抵押另一物業套現後，再為他們支付單位的貸款。不過，外父外母都有考慮︰

驚如果我老婆有啲咩事瓜咗，層樓會去咗我度，佢哋覺得自己好高風險……

因而妻子向父母提出立平安紙，層樓歸兩老所有。可是，此舉令港爸不安︰

我即刻諗，即係我同阿仔要搵地方搬，如果唔係就瞓街？

港爸明白外父外母在他們買樓一事上貢獻很大，但又疑惑「使唔使去到我老婆要all in俾番佢哋？」。

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網民狠批「軟飯王」

帖文引來網民熱議，幾乎一面倒批評港爸是「軟飯王」、「食軟飯食到出面」，甚至形容他是「垃圾男人」。港爸不久即刪去帖文，但有網民截圖後再發帖，繼續討論。

不少網民指港爸沒出錢付首期及供樓，竟然想層樓歸自己名下，並不合理。有網民認為外父外母只是保障女兒，又有感妻子嫁給他是不幸，留言「嫁俾呢啲男人不如一世單身」、「佢老婆真係唔好彩」、「戥佢老婆可憐」、「佢有幾愛佢老婆？諗佢死先」。

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責任編輯：王明芳