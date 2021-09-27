  • 33°C
香港時間 : 2021927日 (週一) 13:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【買樓上車】外母支付首期老婆供樓　港爸不滿妻立遺囑層樓歸父母

親子 12:53 2021/09/27

分享：

熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

外母支付首期，妻子負責供樓，港爸卻不滿妻子立遺囑將層樓歸父母所有。

買樓置業是不少港人的夢想，有人得父母幫忙支付首期成功上車。近日一名港爸於社交媒體分享，外母為他與妻子支付首期買樓，而妻子則負責供樓，他卻不滿妻子立遺囑將層樓歸父母所有，擔心將來自己和兒子要搬走甚至瞓街。網民嘲諷他是「軟飯王」，更似對沒有份出錢的物業虎視眈眈。

妻獨力供樓 女家憂沒保障

該名港爸早前於facebook群組「同住奶奶好惡頂自由討論區」發帖，表示他與妻子現居單位由外母支付大部分首期，並由妻子供樓。前年兒子出生後，夫妻討論過居住問題，妻子稱其父母以逆按揭，抵押另一物業套現後，再為他們支付單位的貸款。不過，外父外母都有考慮︰

驚如果我老婆有啲咩事瓜咗，層樓會去咗我度，佢哋覺得自己好高風險……

因而妻子向父母提出立平安紙，層樓歸兩老所有。可是，此舉令港爸不安︰

我即刻諗，即係我同阿仔要搵地方搬，如果唔係就瞓街？

港爸明白外父外母在他們買樓一事上貢獻很大，但又疑惑「使唔使去到我老婆要all in俾番佢哋？」。

最新影片：史丹福為兒童游泳課程注入拯溺元素 助學員掌握求生技能以提升水上安全

網民狠批「軟飯王」

帖文引來網民熱議，幾乎一面倒批評港爸是「軟飯王」、「食軟飯食到出面」，甚至形容他是「垃圾男人」。港爸不久即刪去帖文，但有網民截圖後再發帖，繼續討論。

不少網民指港爸沒出錢付首期及供樓，竟然想層樓歸自己名下，並不合理。有網民認為外父外母只是保障女兒，又有感妻子嫁給他是不幸，留言「嫁俾呢啲男人不如一世單身」、「佢老婆真係唔好彩」、「戥佢老婆可憐」、「佢有幾愛佢老婆？諗佢死先」。

點撃睇更多網民意見︰

    點擊圖片放大
    +11
    +10

最新影片：MIRROR正副隊長年月累積兄弟情 Lokman+AK互相補位為成員把關

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【公屋VS買樓】夫妻月入$3.4萬連外家資助夠俾首期　港男心亂如麻：排公屋定買樓好
12:51 2021/07/17
【公屋VS買樓】夫妻月入$3.4萬連外家資助夠俾首期　港男心亂如麻：排公屋定買樓好
【住屋問題】婚後買樓慘遭妻子兄弟輪流借住　丈夫呻主人房被侵佔瞓廳6年
13:50 2021/07/12
【住屋問題】婚後買樓慘遭妻子兄弟輪流借住　丈夫呻主人房被侵佔瞓廳6年
【供樓糾紛】父母要求獨力供樓20年　港男呻：一畢業就孭240萬債
12:04 2021/06/30
【供樓糾紛】父母要求獨力供樓20年　港男呻：一畢業就孭240萬債

你可能感興趣

【公屋VS買樓】夫妻月入$3.4萬連外家資助夠俾首期　港男心亂如麻：排公屋定買樓好
12:51 2021/07/17
【公屋VS買樓】夫妻月入$3.4萬連外家資助夠俾首期　港男心亂如麻：排公屋定買樓好
【住屋問題】婚後買樓慘遭妻子兄弟輪流借住　丈夫呻主人房被侵佔瞓廳6年
13:50 2021/07/12
【住屋問題】婚後買樓慘遭妻子兄弟輪流借住　丈夫呻主人房被侵佔瞓廳6年
【供樓糾紛】父母要求獨力供樓20年　港男呻：一畢業就孭240萬債
12:04 2021/06/30
【供樓糾紛】父母要求獨力供樓20年　港男呻：一畢業就孭240萬債
家庭關係 夫妻之道 網絡熱話 物業 供樓負擔 逆按揭 Facebook群組

最高瀏覽

【十優港姐】網民指曾跟林作拍拖是遺憾　麥明詩一句話回覆盡顯大方
14:19 2021/09/26
【十優港姐】網民指曾跟林作拍拖是遺憾　麥明詩一句話回覆盡顯大方
【心臟疾病】杜汶澤患先天性心肌橋　需長期服藥放棄50歲參加健身賽
11:40 2021/09/26
【心臟疾病】杜汶澤患先天性心肌橋　需長期服藥放棄50歲參加健身賽
【英國升學】18歲兒在港成績中下赴英AL考4A*　森美老懷安慰︰好開心好滿意
19:11 2021/09/24
【英國升學】18歲兒在港成績中下赴英AL考4A*　森美老懷安慰︰好開心好滿意