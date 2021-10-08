【小學試題】小一數學搶分練習題答案 看算柱學習數值概念
中小學 00:00 2021/10/08
小學生開學了，家長可陪伴小朋友，重拾上學的心情，助孩子溫故知新。TOPick邀請名師設計的練習題，可助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為開學做好準備。
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以下為小一數學練習答案：
一.
1. B
2. C
3. C
4. A
5. B
6. D
二.
1. 22, 二十二
2a. 38, 三十八
2b. 3, 30 ; 8, 8
2c. 38, 30
2d. 58
三.
1. 26，60，62
2. 62
3. 20，30，32
4a. >
4b. <
4c. <, <
4d. >
四.
1. 29, 30, 31, 34, 順數
2. 48, 44, 42, 雙數
3. 57, 59, 63, 單數
4. 5, 10, 30, 35, 35
5. 20, 40, 50, 60
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