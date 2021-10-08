【小學試題】小一數學搶分練習題答案　看算柱學習數值概念

▲ 小一數學搶分練習題答案。

小學生開學了，家長可陪伴小朋友，重拾上學的心情，助孩子溫故知新。TOPick邀請名師設計的練習題，可助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為開學做好準備。

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以下為小一數學練習答案：

一.

1. B

2. C

3. C

4. A

5. B

6. D

二.

1. 22, 二十二

2a. 38, 三十八

2b. 3, 30 ; 8, 8

2c. 38, 30

2d. 58

三.

1. 26，60，62

2. 62

3. 20，30，32

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4b. <

4c. <, <

4d. >

四.

1. 29, 30, 31, 34, 順數

2. 48, 44, 42, 雙數

3. 57, 59, 63, 單數

4. 5, 10, 30, 35, 35

5. 20, 40, 50, 60

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