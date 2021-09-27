【終極敗訴】涉立法會搶文件被控藐視罪　梁國雄上訴終院被駁回

▲ 涉立法會搶文件被控藐視罪，梁國雄上訴終院被駁回。（經濟日報資料圖片）

前立法會議員梁國雄於2016年的立法會會議上，搶去時任發展局副局長馬紹祥文件，被控違反《立法會（權力及特權）條例》第17(c)條藐視罪。梁早前就有關條文是否適用於立法會議員，上訴至終審法院，終院今（27日）頒下判詞，一致裁定梁就上述罪行並不享有檢控豁免權，換言之，梁就有關爭議被判終極敗訴。

終院於判詞中指出，上訴人梁國雄原被控1項藐視罪，罪行條文指任何人在立法會或任何委員會舉行會議時，引起或參加任何擾亂，致令該會議程序中斷，或相當可能中斷，即屬犯罪。終院認為上訴人於案發時所作出的行為，屬於 《立法會（權力及特權）條例》第17(c)條所管限的範圍。

對於上訴人辯稱只要其作出的行為，是於立法會會議處理事務期間發生，《立法會特權條例》便賦予他身為立法會議員所享有的檢控豁免權，終院認為，《立法會特權條例》疑在保障立法會內言論及辯論的自由，讓議員可於不受干預的情況下表達意見，同樣地，該條例亦旨在於立法會內創造一個安全和莊重的環境，讓立法會名不受干擾或擾亂的情況下，履行其憲法職能。

終院因此裁定，上訴人的行為並不屬《立法會特權條例》第3、4條及《基本法》第77條所保障的言論或辯論範圍，若控方案情獲確立，上訴人的行為將構成擾亂，因為在作出涉案行為時，上訴人並非正在發表言論，亦並非正參與該會議所處理事務的辯論過程。

終院又指，終院裁定上訴人的行為不屬保障範圍內，意思並非指立法會內的言論及辯論自由受限制，而是凡不屬於立法會內任何言論或辯論一部分的行為，均不屬特權範圍。

對於上訴人質疑基於不干預原則，法庭不應對 《立法會（權力及特權）條例》第17(c)條所載的罪行行使司法管轄權，終院亦不認同。終院指出立法會刻意透過制定 《立法會（權力及特權）條例》第17(c)條作為主體法例，將刑事司法管轄權賦予法庭，若兩者的管轄權出現重疊，律政司司長在作出檢控決定前，便應已考慮立法會有否就個別事件展開內部紀律程序。

終院5名法官因此一致裁定上訴人 就上述罪行並不享有檢控豁免權，並裁定法庭有權對該罪行行使司法管轄權。

案件早年於裁判法院審理時，控辯雙方先處理涉案的法律爭議，原審裁判官更一度裁定上述條文並不適用於檢控議員，其後律政司上訴得直，案件發還重審，梁再向終院提出上訴。

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記者：楊詠渝