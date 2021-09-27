【獎門人升職】曾志偉榮升TVB節目內容營運總經理　掌管大台綜藝+合拍劇+音樂製作

▲ 曾志偉榮升為TVB節目內容營運總經理。

曾志偉升職！TVB在今年一月宣布邀曾志偉回巢並任副總經理（綜藝、音樂製作及節目），掌管綜藝及音樂節目後，志偉即大力改革TVB的綜藝節目，掀起近期兩台大戰。

在曾志偉負責的節目當中，較成功的製作有《聲夢傳奇》、《好聲好戲》，以及早前的《香港小姐》決賽成功邀請到歌神張學友撐場演出。

相信TVB亦十分滿意志偉的成績，所以他上任只約8個多月便升職！在今日（9月27日），TVB宣布高層管理人員有新調動，曾志偉獲委任為總經理（節目內容營運），新任命即時生效。TVB發出的通告指：

曾志偉先生自今年一月重新加入無綫電視以來，通過擴大節目內容的多樣化，以及加強與香港娛樂業界的合作，為本台的非戲劇內容節目重新注入活力，創造多個「熱門話題節目」，成功贏取觀眾及客戶的信心與讚賞。

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▲ 曾志偉獲升任總經理（節目內容營運）。

曾志偉掌管綜藝+合拍劇+音樂

TVB稱，曾志偉升任總經理（節目內容營運）後，將全面負責TVB的主要內容營運，包括綜藝、合拍劇、音樂的製作，以及節目採購及策劃。

通告並指出：

集團相信，憑藉曾先生的豐富經驗，無綫電視在內容創作的核心競爭力將繼續強化。曾先生將向行政委員會彙報。

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蕭世和任商務營運總經理

另外，資深傳媒人蕭世和獲委任為總經理（商務營運），將於10月4日履新。他將全面負責TVB的市場及商務營運管理，通告表示：

（蕭世和）推動提高無綫電視跨平台的協同效應和效率，並指導公司內外的企業傳訊活動，以及制定集團的整體品牌策略及定位。蕭先生將向行政委員會彙報。

最後，通告稱：「集團深信，隨著新領導層的任命安排，無綫電視將更有效率地執行正在進行的重組工作，並讓無綫電視的業務重拾增長軌跡。」

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