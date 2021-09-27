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【水警殉職】殉職高級督察林婉儀加入警隊14年　蕭澤頤：執勤時身穿救生衣

社會 12:58 2021/09/27

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高級督察林婉儀（右二）隸屬水警總區小艇分區，擁有14年警務工作經驗。

水警早前執勤時發生意外，9月25日上午約8時20分，一艘水警巡邏艇在沙洲一帶海面執行職務期間翻側，船上4名人員墮海。水警、消防處及政府飛行服務隊到場搜救，3名人員獲救，他們清醒被送往屯門醫院治理，高級督察林婉儀墮海後失蹤，今日證實死亡，政府表示深切哀悼（詳情即看：【下一頁】）

警務處處長蕭澤頤今日（27日）表示，警隊上下十分痛心，希望想向林婉儀家人致以最深切慰問，上周六9月25日早上水警龍鼓洲近沙洲一帶，被一艘走私快艇撞到反艇，小艇上4人墮海，並困在船底，3人先後被救出，但是當時高級督察林婉儀失蹤，隨時展開相關的搜救行動，由消防處、海事處協助，由於事發地點較接近內地的水域，亦由內地協助進行搜救行動。

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他指出不幸地在今早發現高級督察林婉儀的屍體。他強調同事無畏無懼地執法，強烈譴責冷血的走私罪犯，亦會將冷血的罪犯繩之以法。他又表示林婉儀封執勤時身穿救生衣。

高級督察林婉儀今日上午在二澳被發現，現場被證實死亡。水警總區重案組現正就案件進行調查。警察福利服務課會盡一切努力為林婉儀的家人提供所需的協助。部門亦對另外三名受傷同事表示慰問，希望他們早日康復。高級督察林婉儀，37歲，於2007年加入警隊。她隸屬水警總區小艇分區，擁有14年警務工作經驗，破3700萬元走私案救出多隻狗隻，詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋

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