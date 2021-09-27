【思家大戰X開心速遞】王俊棠父子檔亮相節目　孻仔王東泰被指似韓國Oppa

▲ 王俊棠父子亮相節目成焦點。

由李思捷主持及監製的TVB遊戲節目《思家大戰》於昨晚（9月26日）播出第4集，除安德尊與「宿敵」李錦聯跟緋聞女友宋芝齡同框外，當中王俊棠夫婦帶同兒子「東東」王東泰（James）亮相成全場焦點。

現年28歲的王東泰與爸爸一樣同為TVB藝人，James不但外形俊朗，擁1米9身高的他為模特兒，打扮起來更有點像韓國Oppa。

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▲ 王東泰亮相《思家大戰》成全場焦點。

王俊棠兒子入行

王俊棠的高顏值細仔東東生得高大威猛兼青靚白淨，他於節目中答問題時相當淡定，甫出場已獲網民封為男神級數，而王俊棠父子跟魯振順夫婦組成的「王魯五」隊最後以高分殺入「終極開口中」環節，魯振順跟棠哥更成功通關贏走5萬港元獎金及獎品。

其實「TVB御用惡人」的王俊棠跟太太育有兩個兒子，孻仔王東泰於17歲時已加入TVB，當年他加入TVB第24期藝員訓練班，同期學生還有石天欣、朱敏瀚等藝員，，James曾於訪問裡透露，當年是父親叫他入行，更由母親陪同下簽約。

▲ 王俊棠父子跟魯振順夫婦組成的「王魯五」成大贏家。

曾離開TVB

James曾擔任《放學ICU》主拎及參與處境劇《愛．回家》，雖然他青靚白淨、笑容甜美，但不少監製卻嫌他長得太高，高度所限難以拍劇。

翌年James選擇離開 TVB，喜歡玩cosplay的他眼見迪士尼增設Star Wars主題區，他即跑去應徵，怎料卻被安排扮演猩猩，做了兩場已嫌辛苦而辭職。

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及後James以特約演員身份重回大台，此外他簽約模特兒公司當Model，更努力進修學習韓文，希望向韓系發展。

James曾於訪問中自言幸福，沒有經濟負擔，可讓他追夢，他曾說：「我的樣子有點像混血兒，希望待將來成熟一點時可多點機會，我不是愛花費的人，閒時愛留在家，所以沒有經濟壓力。」

雖然爸爸王俊棠是「卡拉之星」，不過James未有遺傳父親的唱歌天份，但他們曾父子檔合作，早年一起拍攝網絡電影《上海灘神探》。

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鏡頭前的棠哥惡形惡相，原來年幼時James對爸爸亦懼怕三分，他曾形容小時候對爸爸的感覺是「一係唔見，一見就鬧」，他跟哥哥都怕了爸爸。

長大後兩父子如朋友般一樣，閒時愛頂嘴，對於兒子將來的發展，棠哥曾表示覺得兒子是有條件的，只是他要裝備自己和學習不同範疇，靜候機會的來臨。

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