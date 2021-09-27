【惡毒保母】4歲男童被保母剪下體燙傷腳掌　媽媽心痛：半夜會發噩夢

▲ 保母涉虐6名幼童被捕。

雙職父母日間要上班工作，部分家長會將小朋友交給保母照顧，然而台灣有一名無牌保母，涉嫌與同居男友虐打、綑綁被托管的小朋友，其中一名4歲男童下體被夾傷，腳掌有燙傷痕跡，男童母親連同另外3名受害孩子的家長，一起控告保母虐兒，目前保母及男友被警方拘捕。

台灣彰化縣25歲邱姓保母，在facebook保母群組應徵，由於5月中旬起疫情爆發，她收到不少家長聯絡，連同自己的孩子在內，最多生意時1人湊7名小朋友。

▲ 涉事保母在facebook招攬生意。（facebook圖片）

4歲男童受虐最嚴重

然而，家長卻陸續發現自己的孩子疑遭虐待，最先爆料的是4歲林姓男童的媽媽，林媽媽表示，兒子被人以剪刀夾生殖器、腳背遭燙傷、潰爛，身體出現不明瘀青，是受虐最嚴重的孩子。

她憶述，由於自己要上班，惟學校在疫情下停課，因此在6月中將兒子交托保母照顧，每周5日24小時托育，假日才回家，每日的托育費用大約是1000新台幣（下同，約280港元）。

然而，林媽媽多次要求以視訊探視孩子狀況，邱女卻不斷以藉口推託，後來不敵一再要求，才勉為其難開視訊。林媽媽發現兒子有傷痕，但對方卻指是小孩在外面玩耍弄髒。直至7月29日接回兒子，她才發現兒子被虐得不成人形。她表示，兒子被打時不敢喊痛，因為叫喊或哭都會被打，令林媽媽非常心痛難過，擔心孩子心中留下陰影。

變得很很難入睡，半夜會做噩夢、會起來哭。

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保母拒絕探視及視訊

另一個賴姓受害家庭，賴媽媽育有3名孩子，包括4歲大女、2歲兒子和1歲兒子，她為了上班，在5月至7月把孩子交給邱女，邱女稱可以照顧3名孩子，而且每月只須1.5萬（約4200港元），後來加到2萬（約5600港元）。

她那時候說我們接的媽媽，都是比較困難的、互相體諒。

不過，當媽媽要求視訊，邱女總說他們睡了，常常看不到。其中有一次，賴媽媽看到兒子的眼睛腫了，邱女解釋那時被蚊子叮了。大女和二仔身上都不時見到瘀青，邱女都辯稱是跌倒碰撞，

最嚴重的是老二背部這一片瘀青，像是一個大巴掌拍下去的。他們在開車，我兒子站在後面很危險，所以修理他，我說你修理他，也沒必要打他的背吧！

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疑讓孩子捱餓

出面控訴邱女的，還有2歲涂姓男童的媽媽和李姓男童的父親，其中涂媽媽表示，保母以疫情為由拒絕探視，兒子一個月沒有回家，其後回家發現瘀青，後腦杓亦有外傷，她亦質疑保母讓孩子捱餓，

他每次回家都好像餓死鬼一樣，一直吃一直吃，不斷的一直吃，看到食物就往嘴巴塞，我在想他是不是沒有在吃東西，懲罰他不吃東西之類的。

事件曝光後，邱姓保母與黃姓男友被捕，黃男因否認虐兒、說話交代不清，遭法院裁定羈押，邱女坦承對孩子動手，但在審訊期間聲稱身體不適，送院證實腹部發炎，由於交不出20萬（約56萬港元）保證金，因此被限制住居。

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責任編輯：王明芳