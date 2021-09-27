【回憶的香港】邵美君走訪義莊　湯駿業+梁祖堯以黄霑作品重現本土情

▲ 風車草劇團走訪多個本地tour。

由梁祖堯、湯駿業、邵美君及彭秀慧主演的《回憶的香港》音樂劇場於10月6日起於舉行一連7場的演出，為令《回憶的香港》更具溫度，劇中除有無數勾起昔日回憶的小片段及由Mike Orange 創作的配樂外，四位演員在重演中加入疫情內容。

湯駿業說：「這年幾疫情下香港人生活不同了，香港由開埠到現在亦經歷過不同疫情，香港人怎樣經歷、撐過去，又學到甚麼智慧給下一代，我們好想擺落今次演出，所以跟本地深度遊團體『活現香港』（Walk in Hong Kong）行今次疫情Tour。」

在疫情Tour中，眾人最深刻是中國人落葉歸根觀念，邵美君參觀的東華義莊後稱：「義莊一直只在電影電視接觸，第一次親身感受，是香港獨有，義莊好似一個中轉站，令國外過身的華人遺體，可以等家人認領，最終可以返鄉下安葬，好犀利。」

▲ 參觀義莊。

至於梁祖堯就對上環百姓廟特別有感覺：「當時好多單身華人在香港工作，從事低層及高危行業，不少華人客死異鄉。百姓廟就是安放異鄉人遺體及神主牌，同時為一些來港後無處容身的人提供食宿。百姓廟不但對在生還是已故都好關顧，好值得現代人學習，令我好深刻。」

疫情Tour外，梁祖堯、湯駿業、邵美君及彭秀慧先後也多次跟「活現香港」走訪社區，了解香港歷史、民生，無數升斗市民的小故事到膾灸人口的香港流行文化，當中有關黄霑生平的Tour亦令他們印象深刻。

▲ 重訪香港歷史。

湯駿業透露《回憶的香港》演出時會用上Live Band ，以穿插一些流行廣東歌外，還會演繹一些廣告歌，說：「曾幾何時香港人總會電視撈飯，返屋企追睇電視劇大結局，《回憶的香港》當中一Part會有耳熟能詳廣告歌，你無刻意去背但一定跟住識唱，絕對勾起大家經典回憶。」

▲ 阿Dee將演唱經典廣告歌

此外，湯駿業跟「活現香港」行黄霑生平Tour時，有感當中有好多黄霑與香港好感動的故事，都值得讓更多人知道，所以最後與「活現香港」衍生出《黄霑——重行深水埗Tour》，參加者可以透過黄霑的歌曲、有感染力的歌詞進一步了解香港，而湯駿業在日前的Tour大唱黃霑的作品外，他更自備菲林機與大家大合照留念，一同回憶昔日香港的美好。

同場加映：AK+Lokman訪問