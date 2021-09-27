【性侵女同志】涉自稱「TB」與女同志酒店性交　無業男否認非禮等罪受審

▲ 涉自稱「TB」與女同志酒店性交，無業男否認非禮等罪受審。（資料圖片）

29歲無業男於女同志交友應用程式中自稱是「TB」，認識年約20歲女同志，被對方稱呼為「姐姐」。其後無業男商約女同志到酒店「玩SM（性虐待）」，兩人於酒店房內發生親密行為期間，男方與女同志發生性交時，女方驚覺「乜你男人嚟㗎」後離開房間，並告知大學學長後報警。涉案無業男否認強姦及非禮共兩罪，案件今（27日）於高等法院開審。

被告曾子豪（現年30歲），被控1項強姦及1項非禮罪，控罪指他於2020年2月27日，在觀塘一酒店房間內強姦及猥䙝侵犯X。

控方開案陳詞指，2019年11月21日，被告於「Buttlefly」女同志交友軟件應用程式中的帳户名稱為「Jan」，資料顯示為TB（Tomboy），並與X私訊，其間問及X「想搵點嘅人」，X以英語回應「A girl who cares for me」（1個關心我的女仔），X亦稱呼被告為「姐姐」。

及至2020年2月17日，被告於另1個女同志交友軟件應用程式中，以帳戶名稱「Jan」與X私訊及交換電話以whatsapp聯絡。

控方指於同月24日，被告與X透過whatsapp對話，並於1個討論性虐待（SM）群組中討論有關話題，被告並邀請X見面及「玩SM」，X表示有興趣。被告遂提議到酒店「開房」，並問及X之前曾否玩過，X回應只與兩個女子試過一夜情，兩人遂相約於案發當日到觀塘一酒店。

控方指兩人於案發日下午前後抵達案發地點，並於房間內逗留約1小時，被告於房間內曾用手非禮X下體，並用手掌及鞭打X臀部，又曾以低溫蠟在其臀部上滴蠟，兩人並發生親密行為。

控方指X期間感不妥及發現有陰莖，當她發現被告為男人後嘗試推開對方數次後才成功。X以為被告是女人才與其發生親密行為，若X知道被告為男人，便不會與其發生親密行為或性交。X其後致電大學學長告知事情，並於同日晚上報警。

被告稍後透過Telegram向X表示支付酒店房間費用，X問及被告「我唔明，點解你要搵les（女同志）嘅」，被告未有回答，X再問及被告有否性病，被告表示沒有，其後向X支付500元。

警方於翌日凌晨時分到酒店房間檢取物品，並於廁所內發現被告及X的指模樣本。同日下午被告於住所被捕，並替警方進行錄影會面期間作出部分招認。被告稱與X透過交友程式認識，沒有提及自己性別。被告稱其後相約X「玩SM」，與X見面後用手撫摸對方胸部，用手及鞭打其臀部，以低溫蠟滴其臀部及打其臉部，之後替X沖走蠟，而被告當時沒有脫去任何衣物。

被告稱與X進行性行為時沒有使用避孕套，X並問及被告為何沒有使避孕套時，被告未有回答，X再問及「乜你男人嚟㗎」，被告形容X當時表情及態度是「即刻想走」，X穿回衣服後衝出房間，被告指明白女同志的意思是兩名女人拍拖；X於同年3月4日於認人手續中認出被告。

控方的立場指被告明知X性取向，卻故意不向X表露或蓄意隱瞞自己是男人，或誤導X自己是女人，從而令X與他發生親密行為或性交。當X嘗試推開被告時，被告亦應知道X已拒絕性交，惟被告沒有即時停止，直至X嘗試數次後才成功推開被告。

聆訊下午續。

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記者：林育慧