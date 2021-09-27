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【婚姻壓力】父母強迫一年相親35次　中女放棄銀行工離家成僧侶

親子 14:56 2021/09/27

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日本一名女子被父母強迫相親，決定離家出走成為僧侶。

婚姻壓力令人難以承受，日本一名女子被父母強迫一年相親35次，終不堪壓力而離家出走，逃到美國，在遊歷途中認識佛教，更下定決心成為僧侶，現於京都大行寺擔任住持。

放棄銀行工離家出走

現年48歲的英月，早前出版著作，講述離家出走成為僧侶的往事。她憶述在29歲時，自己曾因父母壓力，一年內相親35次，卻一直遇不到合得來的人。不少男子開出奇怪的條件，如要求她生兒子當繼承人、一個月只可以見朋友一次等，令她對婚姻失去憧憬。

當時她在銀行工作，薪水不錯，過着「今朝有酒今朝醉」的生活，經常四處出遊、購買名牌衣服及手袋，卻不甚滿足：

某種空虛感不斷襲來，問自己活下去的意義是甚麼？有甚麼可以滿足我的人生？

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遊歷英國重新認識佛教

在各方的壓力下，英月選擇離家出走遠赴美國三藩市，一待便是10年。由於英月的英文水平不高，為了維持生計，她曾擔任餐廳侍應及學校行政人員等工作，賺取生活費。

某次她參與朋友為愛貓舉辦的喪禮，重新認識佛教，從中體悟人生，毅然決定成為僧侶。她在書中表示，即使是親生父母，也希望他們不要擅自決定孩子的人生，認為要用自己的判斷，走自己的人生路：

這是我的幸福，也是我的正道。

現時英月在京都大行寺擔任住持，仍然保持單身，對婚姻保持順其自然的態度，盼透過著作勉勵他人活出自己的人生。

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責任編輯：王明芳

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