【非常醫生】港產骨科名醫傅浩強離世　曾為球星伊巴謙施手術挽球員生涯

▲ 港產骨科名醫傅浩強離世，他曾為球星伊巴謙施手術挽球員生涯。

曾為球星伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovic）主理手術的港產美籍華裔骨科名醫傅浩強（Freddie Fu），於美國時間9月24日與世長辭，享年70歲。2017年時伊巴謙莫域幸得傅浩強主理手術，令他的運動生涯得以延續。

日前伊巴謙莫域在社交平台上載兩張與華裔醫生傅浩強的合照，並寫下悼念之情：

Freddie Fu 給了我職業生涯的第二次機會，我仍然保持著巔峰狀態都歸功於他，我欠他很多。 謝謝你，Freddie Fu，請安息。

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下月初便40歲的伊巴謙莫域，於2017年4月曾面臨掛靴危機，當年效力曼聯的伊巴謙莫域因右膝前十字韌帶撕裂而「收咧」，經歷運動生涯最嚴重的傷患。後來幸獲得傅浩強帶領的醫療團隊將他治癒，讓伊布的運動生涯得以延續。

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期後伊巴謙莫域的足球表現至今一直保持高水準，令伊巴謙莫域重傷痊癒的案例成為運動醫學界著名的研究個案，而為感激傅浩強的恩情，伊巴謙莫域在手術後向傅浩強送上簽名球衣以示感謝，球衣上寫上：「感謝你的一切，請繼續你偉大的工作和魔法！」期後更在自己的手臂上紋了一個漢字「傅」。

港產骨科聖手 曾主理逾2萬次膝部手術

傅浩強在香港出生，中學就讀聖保羅書院，70年代移居美國至今40多年，在達特茅斯學院取得學士學位，再於匹茲堡大學醫學院考獲醫學博士，在匹茲堡大學田徑系擔任首席隊醫逾30年，並擔任該校醫學院矯形外科主任及體育系主管隊醫，是骨科手術及運動醫學權威，該校亦有在官網哀悼這位名醫。

傅浩強主理伊巴謙莫域手術成一時熱話，當時他越洋接受香港傳媒訪問，雖然已離港40多年，但仍然很喜歡香港，更直言「我愛香港，我永遠心繫香港」，每年都會回港兩至三次，探望當時年屆94歲的媽媽及一班好朋友。

傅浩強還有一顆慈善的心。當年牛頭角迷你倉大火殉職高級消防隊長張耀升殉職，並遺下當時年僅4個月大的兒子，同為聖保羅書院校友的傅浩強聯同其他校友為張耀升遺孤籌集學費：

我知道件事（消防殉職）覺得好慘，希望幫到手。十幾位校友決定捐一筆錢，希望幫到個小朋友，但我哋最希望係學校預留學位畀佢。

傅浩強做過20,000次膝部手術、6,000次十字韌帶撕裂手術，可謂國際公認的「骨科聖手」。他亦曾被列入20世紀最具影響力匹茲堡人100強和年度人物，而當地政府更將2016年9月23日以「傅醫生日」命名。

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責任編輯：羅嘉欣