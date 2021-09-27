【缺陷成絕技】樂觀媽媽因致命癌症摘除左眼　將缺陷變絕技用「通空眼睛」吹蠟燭

英國一名母親庫辛絲（Emma Cousins）近日在TikTok上傳影片，大展她用眼睛吹蠟燭的絕技表演，更獲得1500萬粉絲為打氣加油，但大技背後原來是有著辛酸故事。

據《每日郵報》報導，庫辛絲在2018年發現自己的左眼明顯凸出，於是到急症室就診，經過醫生的判斷以及核磁共振的檢查後，發現她眼睛後面長了一個大腫瘤，醫生把她過去的自拍照判斷，這顆肉瘤在她約17歲時就存在，並隨著時間逐漸長大。告訴她罹患罕見的間葉型軟骨肉瘤（mesenchymal chondrosarcoma）。醫生指庫辛絲是唯一一名在英格蘭患有此病患的人，並叮囑她「千萬不要到google搜索」。

▲ 庫辛絲得了罕見癌癌症，需受手術切除左眼。（圖片來源：eyeofthesarcoma抖音）

庫辛絲照去搜索此病患，了解過後，她感到十分驚恐，因為腫瘤細胞可能會擴散到肺部導致病人死亡，以及導致患者毀容等。她只知道自己得了癌症，將會失明。在2018年，庫辛絲接受手術切除左眼，並接受放射線治療殺死癌細胞，她的臉部也因此毀容，左眼出現一個直通肺部的空洞，日後更要植皮才可修補。

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庫辛絲指在手術前的10分鍾最令她感到糟糕，因為一名護士在她的額頭上畫了一個箭頭，令她感到十分緊張，生怕會被切錯眼睛。手術後庫辛絲還經過了6個星期的放射治療以殺死剩餘的癌細胞，她住進了重症監病房，與出現多發性硬化症相關的衰弱症狀，甚至令她全身癱瘓，不能說話。

「我就像被鎖在自己的身體裡。醫生告訴我家人我會死，但令他們驚訝的是，我恢復了說話的能力，我的手臂開始可以動，慢慢恢復到現在可以自己走路的程度。」

經歷了一連串辛苦的搏鬥後，庫辛絲覺得自己與其他人不同，還樂觀說道：「哇！它看起來不像我想像的那麼糟糕。」即使醫生建議她裝義眼，她也不願意，因為看起來太「假」，所以選擇了戴太陽眼鏡和眼罩遮蓋。

▲ 庫辛絲樂觀面對，將缺陷變成獨門絕技，用眼睛吹蠟燭。（圖片來源：eyeofthesarcoma抖音）

不過庫辛絲指由於左眼的空洞與肺部相連，任何東西進入了眼睛都會進入肺部，會造成生命危險，即使她飽受折磨，但她仍然在社交平台分享她的獨有技術，用眼睛的空洞吹蠟燭，更引起了全球關注，成千上萬的粉絲為她加油。更有人留言到說道：「我只想說這並不可怕，而是鼓舞人心、獨特而美麗。因為這就是你。」、「你的眼睛在呼吸，但你很漂亮」。許多網友都被她的影片感動，稱讚她不但沒有被病魔擊倒，反而將缺陷變成獨門絕技。

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責任編輯：羅嘉欣