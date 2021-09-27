【商場獎賞】圓方推出第二期消費券獎賞　最高達135%回贈

▲ ELEMENTS圓方推出「秋日消費獎上獎」。（圓方提供）

ELEMENTS圓方推出「秋日消費獎上獎」，ELEMENTS Club 會員及「圓方之友」由即日起於商場內，使用指定電子貨幣消費滿2,000元，可享有2,000元的獎賞；即日起至10月31日於指定商戶消費滿2,000 元，亦可額外獲價值200元的護膚禮遇。10月1至10月3日期間，在指定美容及護理商戶，或指定時尚服飾商戶即日單一消費滿2,000元，可再額外獲得總值500元的消費美容及護理電子禮券。

有關消費獎賞，由即日起至11月18日，ELEMENTS Club 會員及「圓方之友」於商場內以指定之電子貨幣即日單一消費滿港幣2,000元，即可享總值港幣2,000元獎賞，包括1,000元餐飲電子禮券及1,000元電子禮券，均須於指定商店使用。消費滿28,000元，亦可享8,800元獎賞，包括1,500元餐飲電子禮券、1,000元時尚服飾、美容及護理電子禮券等。即日起至10月31日於指定商戶消費滿2,000 元，亦可額外獲價值200元的護膚禮遇。

另外，10月1日至3日ELEMENTS 圓方亦推出快閃獎賞，會員在指定的美容及護理商戶中即日單一消費滿2,000元，除了上述提到的2,000元獎賞外，可額外獲得總值500元的消費美容及護理電子禮券。

有關推廣活動只限 ELEMENTS Club 會員及「圓方之友」參加。禮品換領數量有限，先到先得，換完即止，可按此前往網站瀏覽詳情。

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責任編輯：黃悅晴