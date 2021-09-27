【韓劇效應】《魷魚遊戲》同款運動衫淘寶有售 網民: 着咗可以贏巨額獎金？
休閒消費 16:29 2021/09/27
Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》上架後受全球觀眾熱捧，劇迷不但絞盡腦汁諗計過關外，更發揮創意嚴選港版演員名單，可見討論度十足。有網民更發現萬能淘寶竟然有售劇中運動外套，更留言「着咗真係可以贏巨額獎金？」。
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由李政宰及朴海秀等人主演《魷魚遊戲》，劇情緊湊，以殘酷暴力的方式考驗參加者對道德與人性的底線。戲中演員表現、服裝、韓國傳統遊戲如「 一二三，木頭人」、「椪糖」等旋即成熱話。
近日，有商人在淘寶出售《魷魚遊戲》中綠色運動外套，更標明「李政宰同款運動服」，買家亦可自訂外套號碼，售價由49至166元人民幣起（約59至240港元不等）。
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另外，戲中守衛紅色拉鍊及衛衣面罩同樣有售，價錢大約88元人民幣起（約106元）。
產品一出，不少網民留言表示「今年萬聖節最佳造型」，有劇迷笑指已選好外套號碼，更表示想「買件送比譚俊彥」。
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責任編緝：張懿慧