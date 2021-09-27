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【韓劇來港】旅發局與韓國娛樂巨頭合作安排節目來港取景　曾製作《愛的迫降》、《機智醫生生活》

社會 14:57 2021/09/27

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

旅發局與CH ENM合作安排韓劇來港取景。（旅發局提供）

香港旅遊發展局（旅發局）今日（27日）宣布，與亞洲頂尖娛樂媒體公司 CJ ENM 簽署諒解備忘錄，計劃恢復旅遊後，安排韓國劇集及綜藝節目來香港取景。旅發局指，希望吸引更多韓流粉絲，掀起香港旅遊熱潮，為成為全球首個旅遊推廣機構跟 CJ ENM 簽訂同類備忘錄。

旅發局指與CJ ENM 於網上簽署長達三年的諒解備忘錄，於2022年至2024年期間，CJ ENM將會於不同類型的電視節目中，注入香港的獨特文化和精彩體驗。旅發局稱，有望將香港的魅力帶到世界各地觀衆家中，藉此吸引更多韓流粉絲，在旅遊重啟時到訪香港取景地點朝聖，掀起香港旅遊熱潮。局方又表示，將與 CJ ENM 就節目的取景地點以及香港地道文化的呈現提供意見，令香港成為一眾韓迷追捧的旅遊熱點。

而CJ ENM 娛樂媒體廣告方案部執行副總裁李相武指，這次的合作展示香港的魅力和迷人之處，有利於優質內容持續走向國際舞台。

旅發局與CH ENM合作安排韓劇來港取景。（旅發局提供）

CJ ENM出品的電視節目廣受歡迎，好評如潮的經典作品包括《愛的迫降》及《鬼怪：孤單又燦爛的神》，近期大熱作品有《機智醫生生活》、《黑道律師文森佐》、《尹食堂》及《新西遊記》等。

更多影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐

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