【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　時任消防隊目稱其隊員均用模擬制式無線電

▲ 時任消防隊目蘇志安（中）今續於死因庭作供。 （陳靜儀攝）

2016年淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑殉職，死因研訊今（27日）續。死者張耀升隊友、時任消防隊目續作供稱，當日最多只有其坍塌搜救隊9名隊員使用模擬制式無線電，佔用頻道的人不多，可啟動緊急應變程序，（Mayday)，由於有進入火場的隊友使用數碼制式無線電，故未有考慮向同袍借用。

時任消防隊目蘇志安今續作供稱，在2011年轉用數碼制式無線電時，基本上所有消防員都知道模擬制式與數碼制式無線電不能互通。

另外，蘇又確認他知道數碼制式無線電加設緊急掣，而模擬制式無線電沒有，消防員在按下緊急掣後，可優先佔用無線電頻道，並啟用緊急應變程序（Mayday)。

蘇又指，當日進入火場後，只有9部模擬制式無線電分派予消防員，故此最多只有9人使用該制式無線電，由於佔用頻道的人不多，故可啟動緊急應變程序（Mayday)。

時昌代表大律師向蘇問及，為何只有坍塌搜救隊仍使用模擬制式無線電。蘇指並不清楚原因，亦未有向長官問及因由。

蘇又指，雖然他當日使用模擬制式無線電，但未有考慮在現場借用數碼制式無線電，因為與他進入火場的3名隊友均使用數碼制式無線電，需要時可以向他們借用。

兩名死者為高級消防隊長張耀升（30歲）及消防隊目許志傑（37歲）。2016年6月21日牛頭角淘大工業村第1座3樓「時昌迷你倉」發生火警，焚燒約140小時，兩人曾協助救援，分別在同月21日及23日殉職。

聆訊下午續。

家庭台最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：梁錦麟