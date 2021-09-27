施匡翹跳舞歌《Stay》MV 提醒玩弄愛情如玩火　化身占卜師過足戲癮

▲ 施匡翹新歌《Stay》MV。

施匡翹（Zaina）在今年3月推出《康復期》歌曲後，第5首新歌《Stay》終於出爐，今次新作《Stay》Zaina作出了大膽新嘗試兼挑戰，突破了過往清新舒情慢歌，首次嘗試唱快歌兼跳舞。

一向怕火的她，成功挑戰了怕火的心理障礙，在《Stay》MV中近距離玩火，仲要貼近粉臉點火。

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現今愛情是「速食」時代，《Stay》歌曲卻要提醒大家對愛情必須「三思而行」，否則就好似玩火一樣危險。

Zaina坦言歌曲正寫出了她的愛情觀：「當遇到看似合適的對象時，不如先細心觀察，充份了解對方才作出選擇，自己再喜歡的對象，也要冷靜思考是否適合自己，切勿『玩火』。」

在《STAY》MV中，Zaina化身占卜師，一人分飾多角，透過塔羅牌為主角占卜愛情命運，結果出現了不同奇幻境象，包括：「惡魔」、「倒吊者」、「命運之輪 」、「水晶球」精靈，Zaina笑言在MV中過足演戲癮兼跳舞癮，原來Zaina不單止是瑜伽高手，亦熱愛跳舞，終於在新歌《Stay》一展舞技。