【校長專欄】 設「無功課日」讓學生與家人相處 明道副校：鼓勵學生多關心家人

▲ 明道小學設無功課日，鼓勵學生多關心家人。

中秋節是我國的傳統節日，與春節、端午節並稱為中國三大節日。中秋節慶源遠流長，歷史可追溯至商朝，是一個慶祝豐收的節日，家家戶戶在中秋節當天都會共聚天倫。為了讓同學認識這個中國傳統，感受節日氣氛，學校舉行了「中秋月亮掛明道．師生歡樂遍校園」的慶祝活動。

中秋節當天，同學可自行選擇穿著不同服飾上學：有的穿華服、有的穿紅衣，有的穿便服、有的穿校服……部分女同學更經過悉心打扮，身穿飄逸而富中國色彩的的華服，頭戴精緻花俏的髮飾，臉帶笑容地盈盈步進學校，校園內一時間充滿喜氣洋洋的氣氛。同學也可以攜帶花燈上學，除了跟大家分享自己心愛的花燈外，學校也有特備節目，讓同學猜猜燈謎、聽聽故事、唱唱歌。

此外，學校更為同學預備了一個驚喜，就是在禮堂裡安放了「巨型月亮」，讓師生們在校園裡一起「賞月」，輪流拍照，留下倩影，也留下美好回憶。同學在輕鬆愉快的環境中，加深對中國節日的認識，增進師生感情，提升班風精神，學習彼此關愛。一整個早上，歡樂笑聲遍佈校園，大家都樂透了

中秋節那天更是我校的「無功課日」，老師不會派發功課，讓同學有更多時間與家人相處，體驗中秋慶團圓，與親友共聚好時光。現今家長多雙職父母，夫婦同時承擔家庭和工作責任，平日要花不少精力於孩子的學習上，有時難免造成磨擦，影響親子交流。

我們鼓勵學生在中秋節多關心家人，與家人共聚天倫，享受家庭生活，也教導同學佳節中特別要關心家中長者，表達對他們的尊敬和愛護，並鼓勵他們積極參與學校「愛的展現」活動，佳節過後，投稿分享與家人展現不同的愛的行動，與老師、同學分享家裡溫馨的故事。本年度中秋節的種種安排，正好體現了我校的目標：「愉快有效學習在明道．積極正向思維迎未來」。

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