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【奢華家品】Lalique高雅水晶展現光之雕塑家氣勢　傳承百年法國精細工藝

休閒消費 15:40 2021/09/27

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

葡萄及其藤葉的裝飾圖案由緞面水晶製成，「VERSAILLES凡爾賽」油醋瓶頂部搭配一個充滿Art Deco風格的立體條紋圖案瓶塞，瓶身以大自然和花卉雕刻作主題，仿如把一幅描繪大自然的名畫刻銘於瓶子上。（$9,300）

晶瑩剔透、美輪美奐的水晶製品，需經過高溫熔煉、人工吹製及細意雕刻等數十個工序來完成，千錘百鍊，好媲美珍貴的藝術瑰寶。來自法國、成立於1888年的Lalique，在133年的悠久歷史之中，不但傳承著水晶製作的珍貴技術，更與時並進發揮創意，就像全新「大地女神──蓋亞」秋冬系列，產品包羅萬有，設計時尚且實用。

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對Lalique而言，大自然向來是重要的靈感源泉，創辦人Rene Lalique通過其作品深入探索動物、植物和女性3大元素在裝飾方面的無限可能性。「大地女神──蓋亞」系列（Gaia by Lalique）正是向慷慨孕育大地的大自然致敬，在希臘神話中，Gaia是大地女神，被人推崇為母親、養育者和給予生命者，品牌便透過造有雕刻裝飾的水晶家品及擺設，將大自然描繪得栩栩如生，邀請我們一同欣賞大自然之美。

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Lalique精於製作不同顏色的水晶作品，工匠會在基本的水晶原材料中，加上各種金屬氧化物或稀土，調配出逾百種獨特的絢麗色彩。在花卉元素中，當年罌粟花啟發了Rene Lalique的靈感，因此早就出現於珠寶和裝飾作品之中，而今個系列中一盞「PAVOTS百花團簇」燈飾，就正描繪出罌粟花百花盛放的懾人情景。

此外，葡萄及其藤葉的裝飾圖案貫穿於作品之上，「VERSAILLES凡爾賽」油醋瓶，頂部搭配一個充滿Art Deco風格的立體條紋圖案瓶塞，裝飾圖案的靈感源自於1939年由Rene Lalique設計的同名花瓶，美觀與實用性兼具，能夠出色點綴餐桌。品牌正憑著精準的設計、水晶的剔透度與巧妙運用光線折射的角度，令它有「光之雕塑家」的美譽。

產品查詢︰2234 7333

記者︰梁靜詩

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