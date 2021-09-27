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【大佛翻新】天壇大佛第一階段翻新工作完成　外圍棚架拆卸至佛掌下

社會 15:29 2021/09/27

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第一階段的佛身翻新工作已完成。（寶蓮禪寺提供）

天壇大佛維修工程於去年6月啟動，第一階段的佛身翻新工作已完成，外圍棚架已拆卸至佛掌下的位置。第二階段的工程會緊接進行，預計2022年中完成。為配合維修工程，寶蓮禪寺在寺院內設立展覽館，介紹天壇大佛的建造及維修等。

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天壇大佛以青銅鑄成，暴露於自然環境中產生層層的綠鏽。寶蓮禪寺經過研究論證和實地測試，於去年6月開展維修工程，主要目的是清除佛像上受破壞的原保護塗層及惡性銅鏽，然後塗上新的保護層。工程的第二階段，包括蓮座及長樓梯的改善工程，預計2022年中完成，期間寶蓮禪寺與天壇大佛會維持開放，宗教活動亦會按政府最新的防疫指引進行。

為配合天壇大佛維修工程，寶蓮禪寺在寺院內設立「天壇大佛之如來如去」 展覽館，介紹大佛建造的緣起、建造過程、損耗情況、維修工藝等，展覽詳情如下：

展覽位置：寶蓮禪寺內地藏殿及彌陀殿（位於大雄寶殿前）

開放日期：星期一至日

開放時間：上午10時至下午5時

同場加映，家庭台影片推薦：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴

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