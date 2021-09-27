【營商環境】港府報告稱固有優勢絲毫無損　在港國際投資者將獲多元發展空間

▲ 港府今日發表《香港營商環境報告：優勢獨特 機遇無限》。（陳靜儀攝）

財政司司長陳茂波今日發表《香港營商環境報告：優勢獨特 機遇無限》。報告指，2019年社會動亂及美國遏華戰略，對香港經濟及營商環境造成嚴重負面影響，但未有動搖香港的固有優勢；隨着國家經濟快速發展，全球經濟重心西向東移，認為香港機處處，國際投資者將獲更豐富及多元的發展空間。

另外，報告稱，中央去年制訂港區國安法，亦完善選舉制度，穩定了投資環境，增強本地及海外投資者信心，外國商會原先對港區國安法的擔憂已大大降低，金融界也普遍認為，港區國安法有助保障人身安全，重建秩序，過去一年多均有金融機構，在港擴充營運規模。

最後一章節提到，香港固有優勢絲毫無損，國際機構對香港經濟自由度和競爭力，一直給予高度評價，加上香港有優良穩健的法治及司法獨立得以鞏固，給予投資者對港的信心，而香港經濟定位背靠祖國、面向國際，隨住國家步入新發展階段，國家十四五規劃以改革創新為根本動力，加上大灣區建設，定能為香港提供新經濟增長動力。

報告又提到，香港社會經濟有雄厚底子及強大韌度，2021年上半年經濟反彈7.8%，失業率也由高位7.2%回落至4.7%，呈轉角之勢，金融市場形勢向好，截至今年6月，過去12個月的新股集資額增加逾5成，港股成交也增加近7成。

如欲細閱整份報告，請按此查閱。

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記者：陳宛彤