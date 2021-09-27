  • 31°C
香港時間 : 2021927日 (週一) 17:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【營商環境】港府報告稱固有優勢絲毫無損　在港國際投資者將獲多元發展空間

政治 16:16 2021/09/27

分享：

熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

港府今日發表《香港營商環境報告：優勢獨特　機遇無限》。（陳靜儀攝）

財政司司長陳茂波今日發表《香港營商環境報告：優勢獨特　機遇無限》。報告指，2019年社會動亂及美國遏華戰略，對香港經濟及營商環境造成嚴重負面影響，但未有動搖香港的固有優勢；隨着國家經濟快速發展，全球經濟重心西向東移，認為香港機處處，國際投資者將獲更豐富及多元的發展空間。

另外，報告稱，中央去年制訂港區國安法，亦完善選舉制度，穩定了投資環境，增強本地及海外投資者信心，外國商會原先對港區國安法的擔憂已大大降低，金融界也普遍認為，港區國安法有助保障人身安全，重建秩序，過去一年多均有金融機構，在港擴充營運規模。

最後一章節提到，香港固有優勢絲毫無損，國際機構對香港經濟自由度和競爭力，一直給予高度評價，加上香港有優良穩健的法治及司法獨立得以鞏固，給予投資者對港的信心，而香港經濟定位背靠祖國、面向國際，隨住國家步入新發展階段，國家十四五規劃以改革創新為根本動力，加上大灣區建設，定能為香港提供新經濟增長動力。

報告又提到，香港社會經濟有雄厚底子及強大韌度，2021年上半年經濟反彈7.8%，失業率也由高位7.2%回落至4.7%，呈轉角之勢，金融市場形勢向好，截至今年6月，過去12個月的新股集資額增加逾5成，港股成交也增加近7成。

如欲細閱整份報告，請按此查閱。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳宛彤

相關文章

【港區國安法】英政府警告涉及《港區國安法》在英人士　避免前往與香港有引渡協議的國家
22:43 2021/09/23
【港區國安法】英政府警告涉及《港區國安法》在英人士　避免前往與香港有引渡協議的國家
【外交部清單】陳茂波稱美國應切實尊重中國主權　鄭若驊指清單揭露美國不齒劣行
16:46 2021/09/26
【外交部清單】陳茂波稱美國應切實尊重中國主權　鄭若驊指清單揭露美國不齒劣行
【23條立法】鄧炳強稱反修例現國家級組織　籌備立法冀回應社會事件
18:10 2021/09/26
【23條立法】鄧炳強稱反修例現國家級組織　籌備立法冀回應社會事件

你可能感興趣

【港區國安法】英政府警告涉及《港區國安法》在英人士　避免前往與香港有引渡協議的國家
22:43 2021/09/23
【港區國安法】英政府警告涉及《港區國安法》在英人士　避免前往與香港有引渡協議的國家
【外交部清單】陳茂波稱美國應切實尊重中國主權　鄭若驊指清單揭露美國不齒劣行
16:46 2021/09/26
【外交部清單】陳茂波稱美國應切實尊重中國主權　鄭若驊指清單揭露美國不齒劣行
【23條立法】鄧炳強稱反修例現國家級組織　籌備立法冀回應社會事件
18:10 2021/09/26
【23條立法】鄧炳強稱反修例現國家級組織　籌備立法冀回應社會事件
港區國安法 陳茂波 香港 商會 金融 失業率 財政司

最高瀏覽

【十優港姐】網民指曾跟林作拍拖是遺憾　麥明詩一句話回覆盡顯大方
14:19 2021/09/26
【十優港姐】網民指曾跟林作拍拖是遺憾　麥明詩一句話回覆盡顯大方
【水警失蹤】大嶼山二澳海面發現浮屍　證實為失蹤女督察林婉儀
今日 12:06
【水警失蹤】大嶼山二澳海面發現浮屍　證實為失蹤女督察林婉儀
【恐怖意外】車房職員用高壓氣槍往同事肛門噴氣　致對方內臟衰竭慘死
16:41 2021/09/26
【恐怖意外】車房職員用高壓氣槍往同事肛門噴氣　致對方內臟衰竭慘死