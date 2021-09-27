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【維港填海】團體斥修訂《保護海港條例》草案　沒有必要亦沒有任何用處

社會 16:11 2021/09/27

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保護海港協會主席陸恭正 （右）。 （資料圖片）

早前，工聯會立法會議員麥美娟擬提私人條例草案，修訂《保護海港條例》，容許港府在維港核心區域外，因公共用途而進行填海工程。詳情即看【下一頁】

今日（27日）保護海港協會發表新聞稿回應，保護海港協會主席陸恭正表示，為保護自然資源，政府在2004年成立了共建維港委員會，並於 2010年成立了海濱事務委員會，這些審裁處在過去二十年中運作良好，成功地在海港保護和公眾享受海港之間取得平衡。陸恭正認為，該修正案將破壞現有的計劃，擬議的修正案顯然是沒有必要的，它沒有任何用處。

陸恭正指修訂通過影響將是廢除《海港條例》賦予港人反對在維多利亞港任何地方填海的權利，剝奪條例賦予香港人保護整個維多利亞港的權利，以及維多利亞港９成的區域會受到永久性破壞，變成一條狹窄的航道。

陸恭正又指出，立法會議員謝偉俊曾提出類似議案，但在 2021 年3月18日被否決，認為修正案不應亦不必要地佔用立法會的時間。

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責任編輯：李榮忠

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