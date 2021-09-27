【MIRROR成員】海外爵屎出動流動車於荷里活大道應援　呂爵安感謝美國粉絲：辛苦晒

▲ 美國「爵屎」出動流動車宣傳偶像新歌。

人氣男團MIRROR在香港爆紅外，在海外亦有不少鏡粉。繼AnsonLo和Ian獲英國粉絲出動應援車宣傳外，另一成員呂爵安（Edan）亦獲美國的「爵屎」支持，出動流動車應援，連環播放其新歌MV。眼見粉絲出心又出力，Edan亦於IG live留言多謝粉絲。

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MIRROR成員呂爵安今年人氣急升，「單飛」推出兩首個人單曲，又主持綜藝節目、拍電視劇與電影。Edan近日更衝出香港，於美國吸納了一班粉絲，一眾「爵屎」更舉行大型應援活動。

當中呂爵安（美加）後援會（Edan Lui North America Fan Club）首部海外應援大型流動屏幕車，在美國西岸時間9月25日（星期六）下午3至6時出動，途徑洛杉磯荷里活著名景點如星光大道、Dolby Theatre、TCL、Jimmy Kimmel。

於3小時內無間斷播放Edan新歌《小諧星》、《E先生連環不幸事件》及MIRROR團歌《Ignited》MV。

▲ 美國「爵屎」出動應援車為偶像宣傳。（發相）

爵屎捐款行善

期間有近數百市民和遊客圍觀，吸引不少「爵屎」來應援車前打卡，除了「前夫」陪女友前來外，當中不乏「男爵屎」，Edan可說是男女通殺。

另外後援會更承諾若《E先生》MV在10月31日前，官方YouTube頻道上瀏覽人次逾1000萬，將捐贈15,000美元予美國及香港註冊慈善機構Silver Lining Missions，再轉贈山區及緬甸兒童。

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Edan感謝粉絲支持

正拍攝劇集《i.Swim》的Edan雖然忙得不可開交，但他依然很疼錫爵屎，晨早6時登入IG Live跟粉絲一起響應活動兼不斷留言。

從fans於IG轉載的帖子所見，只見Edan留言感謝：「我做野先啦，多謝你地，辛苦晒。」、「希望遲D有機會同大家見面。」，看來這位偶像很有心，很關心粉絲。

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對於爆紅到去美國，Edan早前出席公開活動時表示沒想過但感到開心，並感謝海外粉絲的應援，達到宣傳效果之餘又可以做善事。

當時Edan說：「希望MIRROR能去到世界各地，跟不同地方的粉絲見面。」