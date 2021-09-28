【MIRROR X ERROR星蹤】12子巨型廣告牌進駐銅鑼灣　Ian代言跑車品牌送皮皮親簽相

▲ 鏡粉又要出動！

男團MIRROR和ERROR人氣高企，工作及應援活動一浪接一浪。

本周活動包括MIRROR成員陳卓賢（Ian）出席跑車發佈會、呂爵安（Edan）新歌流動車登陸美國、品牌送出Ian限量簽名禮盒及「皮皮」陳瑞輝（Frankie）親簽相等。

最新影片推介：Lokman+AK專訪

【幫緊你應援團】阿妹+MIRROR節目助人贏口碑 全能強尼參與幕後製作

12子巨型廣告牌

MIRROR全新代言廣告已正式上架。

12子為Samsung兩部旗艦級摺疊屏幕手機Galaxy Z Fold3 5G及Z Flip3 5G代言宣傳，巨型廣告牌進駐銅鑼灣雄霸怡和街英光大廈及金百利，鏡粉可把握機會打卡。

▲ （大會提供）

Ian代言跑車

Ian於9月29日上午11時半到香港國際金融中心商場一樓中庭，出席奧迪全新電動跑車發佈會，並為首位代言跑車的MIRROR成員。

▲ （大會提供）

【MIRROR成員】Anson Lo MV破百萬點擊 三子快閃旺角答謝粉絲

《小諧星》登陸美國

呂爵安（Edan）的新歌《小諧星》大受歡迎，其（美加）後援會首部海外應援大型流動屏幕車於美國西岸時間9月25日下午3至6時，在洛杉磯荷里活著名景點如星光大道、Dolby Theatre、TCL、Jimmy Kimmel，3小時無間斷播放Edan單曲《小諧星》及《E先生連環不幸事件》及Mirror團歌《Ignited》MV。

此外，Edan Lui North America Fan Club現更號召全球爵屎同步登上YouTube無間斷點擊爵安《E先生連環不幸事件》。

如於10月31日或以前《E先生連環不幸事件》點擊率超過1,000萬，FC將承諾捐贈15,000美金（約港幣120,000）予美國及香港註冊慈善機構Silver Lining Missions，再轉贈山區及緬甸兒童。

▲ （大會提供）

Ian限量簽名禮盒

陳卓賢（Ian）最近與YSL Beauté合作，為其最新款式唇膏代言。

各位Hellosss只要到Ian的Story成功登記「9月30日至10月10日YSL期間限定店」，便可立即入手Ian為Hellosss準備的限量簽名禮盒。

▲ （IG圖片）

Edan現身Gucci期間限定店

為慶祝Gucci百年誕辰，期間限定店登陸香港尖沙咀海港城港威商場大堂。

呂爵安（Edan）在9月29日中午12時現身期間限定店，同場並有魏浚笙（Jeffrey）。

皮皮親簽相

「皮皮」Frankie與FENTY BEAUTY首度合作，推廣最新化妝用品。

皮寶寶由即日起至9月29日，參加遊戲便有機會贏取皮皮親筆簽名即影即有相。

▲ （IG圖片）