【開心大綜藝】周志康連環成功撲碟騷身手　陳庭欣獲陳年緋聞男友翟威廉有Taste

▲ 陳庭欣在《開心大綜藝之暑假玩到盡》慘遭「毁容」。

TVB綜藝節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》在昨晚（9月26日）播出最終回，以「秋季大旅行」為主題玩轉北潭涌度假營。這一集除恒常主持林盛斌（Bob）及區永權外，還加入嘉賓主持陳庭欣，至於嘉賓有林秀怡、黃美棋、翟威廉、楊潮凱、何廣沛、周志康、羅毓儀、彭慧中、何泳芍、黃婉恩、陳婉衡及黃嘉雯。

最後一集《開心大綜藝之暑假玩到盡》由何廣沛及楊潮凱任隊長，由於楊潮凱過往在節目中戰績彪炳，故「分組」遊戲時眾人爭相想加入楊潮凱旗下，楊潮凱雖然對所有支持及擁戴無限歡迎。

▲ 前緋聞男女陳庭欣與翟威廉同場。

阿Bob主持公道

但唯獨由節目首集已遭眾人「嫌棄」的林秀怡將印有自己名字的名牌貼在其身上時，楊潮凱即謂：「我唔要呀！」將林秀怡的名牌拋進水中的同時，並與何廣沛「講數」指情願要「老鼠屎」翟威廉。

何廣沛聞言即反擊謂：「你有冇問過我，有冇理過我感受？」由於雙方爭持不下，最終要「校長」Bob出手主持公道，場面搞笑。

▲ 周志康玩撲飛碟大展身手。

周志康好身手

在考驗「眼明手快」的「撲飛碟」遊戲內，以擁有一雙無敵麒麟臂的周志康最厲害，遭到何廣沛隊黃婉恩及何泳芍夾擊的志康，無論是失了身位還是掉了下水，均能成功接中飛碟，贏到開巷的他笑謂：「佢哋（黃婉恩及何泳芍）捉住我呀！我喺絕處逢生搵到一條罅。」

Bob聞言即笑謂：「你係TVB新一代罅王，小罅王。」最終「小罅王」連續四次成功接到飛碟，獲製作組冠以「罅王之王」稱號，與連環接飛碟失敗的「老鼠屎之王」翟威廉相映成趣！

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節目另一亮點是前緋聞男女陳庭欣（Toby）與翟威廉同場，節目所見，二人全程表現大方，Toby亦多番不避嫌取笑威廉。在「日落西山下」環節，區永權更斗膽拋出「Toby姐有乜優點？」這道問題，笑指要看威廉能否借此扭轉「老鼠屎」劣勢。

未知是否因有所忌諱，威廉只輕輕答了「為人冇乜嘢」，反而何廣沛與黃嘉雯乘勢搶焦，前者回答「飛咗翟威廉」，後者緊接答「有Taste」，威廉聞言即激動反擊：「以前更好（指Taste）。」場面爆笑。