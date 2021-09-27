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【引入海外醫生】醫專憂「未及基礎醫學培訓水平」海外醫生　可經特別註冊來港執業　倡政府暫緩修訂

社會 16:45 2021/09/27

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梁嘉傑表示，港府公布新修訂建議前未有諮詢醫專，如修訂獲通過，醫專將於現行制度下檢視如何改善把關。（陳正怡攝）

食衞局上月底就修訂《醫生註冊條例》提出三大建議，包括准予非港人醫生透過特別註冊形式來港，受聘於公營醫療機構工作，亦准予海外醫生經有限度註冊形式，於公營機構工作至少5年後，獲認可其專科資格，就可正式註冊。 

本港醫學專科學院主席梁嘉傑表示，港府公布新修訂建議前未有諮詢醫專，惟學院對修訂第三個建議感到憂慮，擔心未及基礎醫學培訓水平的有限度註冊醫生，將來可經特別註冊途徑於港正式執業。

他解釋，現時海外醫生經有限度註冊，於公營醫療機構執業，須先考獲普通科執業試，才可獲正式註冊於私營界別執業，形容新修訂建議等同取走原先草案來港醫生具認可醫科資格的「定心丸」。 

梁補充，9月5日曾邀請食衞局向專科學院及青年院士委員會會面解釋，強調學院非要搞對抗；又指如第三建議修訂最終獲通過，醫專屆時會於現行制度下檢視如何再作改善把關，現時不排除收緊專科註冊資格審核或其他方法，但認為政府如有器量，可考慮更改第三建議推行時間。 

至於准予非港人海外專科醫生，可透過特別註冊形式於公營醫療機構工作，梁嘉傑強調醫專重視來港醫生訓練及水平，海外醫生所屬國籍或來自的地區非醫專考慮，亦非引致學院業界憂慮原因；惟重申特別註冊的海外醫生於機構工作至少五年後，倡設獨立專業團體參與正式註冊審批過程，以增認受性。

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記者：陳正怡

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