【營商環境】陳茂波稱報告為作事實澄清　與特首選舉風馬牛不相及

▲ 陳茂波稱，發表報告只為就過去兩年的困難、誤解等作事實澄清。（陳靜儀攝）

財政司司長陳茂波今日交代，新發表的《香港營商環境報告：優勢獨特 機遇無限》。他表示，報告是要就錯誤信息以正視聽，將客觀優勢羅列明確根本，並向外國投資者積極推介香港優勢。被問到是否借報告，爭取參選下屆特首選舉，他強調兩者無關，是「風馬牛不相及」。

另外，特首林鄭月娥將於下周發表施政報告，陳茂波強調，得到林鄭同意，在今日發表報告，強調報告主要就香港營商環境、經濟前景作分析，去反駁誤導信息，而施政報告的範圍則會更加闊，籲勿將兩份報告相提並論。

今次報告也提到，香港固有優勢包括人才，但近期香港出現移民潮。陳茂波強調，非常關心移民問題，認為香港為大家的家，雖不敢說這個家十分完美，但最重要是家人互相關懷、關顧及支持，認為香港已經歷困難時間，挺過風風雨雨，強調未來的經濟前景相當不錯，留港發展機會很好，冀大家能珍惜及掌握機會。

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記者：陳宛彤