  • 31°C
香港時間 : 2021927日 (週一) 17:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【營商環境】陳茂波稱報告為作事實澄清　與特首選舉風馬牛不相及

政治 16:49 2021/09/27

分享：

熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

陳茂波稱，發表報告只為就過去兩年的困難、誤解等作事實澄清。（陳靜儀攝）

財政司司長陳茂波今日交代，新發表的《香港營商環境報告：優勢獨特　機遇無限》。他表示，報告是要就錯誤信息以正視聽，將客觀優勢羅列明確根本，並向外國投資者積極推介香港優勢。被問到是否借報告，爭取參選下屆特首選舉，他強調兩者無關，是「風馬牛不相及」。

另外，特首林鄭月娥將於下周發表施政報告，陳茂波強調，得到林鄭同意，在今日發表報告，強調報告主要就香港營商環境、經濟前景作分析，去反駁誤導信息，而施政報告的範圍則會更加闊，籲勿將兩份報告相提並論。

今次報告也提到，香港固有優勢包括人才，但近期香港出現移民潮。陳茂波強調，非常關心移民問題，認為香港為大家的家，雖不敢說這個家十分完美，但最重要是家人互相關懷、關顧及支持，認為香港已經歷困難時間，挺過風風雨雨，強調未來的經濟前景相當不錯，留港發展機會很好，冀大家能珍惜及掌握機會。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳宛彤

相關文章

【國安法】美商會會長︰香港仍是良好營商地點　不建議在港美企撤走
22:57 2021/07/20
【國安法】美商會會長︰香港仍是良好營商地點　不建議在港美企撤走
【營商環境】港府報告稱固有優勢絲毫無損　在港國際投資者將獲多元發展空間
今日 16:16
【營商環境】港府報告稱固有優勢絲毫無損　在港國際投資者將獲多元發展空間
【外交部清單】陳茂波稱美國應切實尊重中國主權　鄭若驊指清單揭露美國不齒劣行
16:46 2021/09/26
【外交部清單】陳茂波稱美國應切實尊重中國主權　鄭若驊指清單揭露美國不齒劣行

你可能感興趣

【國安法】美商會會長︰香港仍是良好營商地點　不建議在港美企撤走
22:57 2021/07/20
【國安法】美商會會長︰香港仍是良好營商地點　不建議在港美企撤走
【營商環境】港府報告稱固有優勢絲毫無損　在港國際投資者將獲多元發展空間
今日 16:16
【營商環境】港府報告稱固有優勢絲毫無損　在港國際投資者將獲多元發展空間
【外交部清單】陳茂波稱美國應切實尊重中國主權　鄭若驊指清單揭露美國不齒劣行
16:46 2021/09/26
【外交部清單】陳茂波稱美國應切實尊重中國主權　鄭若驊指清單揭露美國不齒劣行
香港 林鄭月娥 移民 陳茂波 財政司 施政報告 特首選舉

最高瀏覽

【十優港姐】網民指曾跟林作拍拖是遺憾　麥明詩一句話回覆盡顯大方
14:19 2021/09/26
【十優港姐】網民指曾跟林作拍拖是遺憾　麥明詩一句話回覆盡顯大方
【水警失蹤】大嶼山二澳海面發現浮屍　證實為失蹤女督察林婉儀
今日 12:06
【水警失蹤】大嶼山二澳海面發現浮屍　證實為失蹤女督察林婉儀
【恐怖意外】車房職員用高壓氣槍往同事肛門噴氣　致對方內臟衰竭慘死
16:41 2021/09/26
【恐怖意外】車房職員用高壓氣槍往同事肛門噴氣　致對方內臟衰竭慘死