【大劉千金】18歲劉鑾雄大女功夫賽連奪4金　劉秀盈精通音樂芭蕾舞多才多藝

▲ 大劉女兒劉秀盈在一個功夫比賽奪得4個項目金牌，足見她多才多藝。

富商劉鑾雄與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）的女兒劉秀盈（Zoe）轉眼已18歲，長得亭亭玉立，一直醉心音樂及跳芭蕾舞，原來Zoe還有好動一面，她昨日在社交網站分享，自己在一個功夫比賽奪得4個項目金牌，足見她多才多藝！

劉秀盈昨日透露自己參加了國際太極功夫網絡大賽，原來比賽在美國進行，由於疫情關係，比賽改為網上形式進行。她今次參加了4個項目，分別為五步拳、長拳、南拳、劍，當中她覺得最有挑戰性的是南拳，因為女選手人數不足，需要男女混賽。

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結果近日出爐，Zoe在全部4個項目均取得金牌，令她喜出望外，她特別感謝媽媽呂麗君一直支持她，並多謝老師對她的指導。Zoe在頒獎典禮當日穿上武術服飾，媽媽呂麗君有陪同出席。

再一次感謝媽媽的無窮的愛與支持！

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Zoe透露自己年幼時已熱愛武術，並會為參加國際功夫錦標賽而加強訓練。今個夏天她為《愛麗絲夢遊仙境》芭蕾舞表演排練同時，亦忙於準備今次武術比賽，在賽前數星期，她更到武術學校每天全日訓練，以確保在錄影當天沒有犯任何錯誤。

▲ 劉秀盈早前分享與媽媽一起練舞的合照，可見其大宅極具氣派。（IG圖片）

感激媽媽陪伴學跳芭蕾舞

Zoe一向極具藝術天份，擅長芭蕾舞及自彈自唱，但她小時候對芭蕾舞只是玩玩，15歲才正式學習，苦練2年便獲英國皇家舞蹈學院頒發證書，進步神速。去年12月，她透露已成功感染媽媽呂麗君學習芭蕾舞，大讚媽媽好快上手。

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同時她熱愛音樂，開設了個人YouTube頻道分享她自彈自唱的片段，獲網民讚賞她「聲音很柔和悅耳」。2018年，Zoe更錄製首張個人EP，2019年聖誕再推出第二張唱片。

從她分享過的照片當中，可見豪宅內有整套爵士鼓、三角琴、結他、鋼琴及舞蹈設備等，樂器齊全到像一間琴行。在眾多樂器當中，Zoe最常練結他和鋼琴。

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讀國際學校富二代雲集

據悉，Zoe從小學至今就讀漢基國際學校（Chinese International School，CIS），與一眾富二代為校友，包括李澤鉅子女、徐子淇及李家誠子女，Zoe同父異母的兄姊劉鳴煒和劉秀融也是漢基的畢業生。

位於北角寶馬山的CIS創校於1983年，設幼稚園及中、小學部，也是香港最早採用IB課程的國際學校，早於1992年啟動IB預科課程，2002年開始中學項目。而學生每年的IB考試成績穩定，2019年IB平均分達38，39.6%學生獲得40及以上分數，2020年則未有公布。

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責任編輯︰王明芳