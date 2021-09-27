  • 29°C
香港時間 : 2021927日 (週一) 19:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大劉千金】18歲劉鑾雄大女功夫賽連奪4金　劉秀盈精通音樂芭蕾舞多才多藝

尖子教室 17:44 2021/09/27

分享：

熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

大劉女兒劉秀盈在一個功夫比賽奪得4個項目金牌，足見她多才多藝。

富商劉鑾雄與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）的女兒劉秀盈（Zoe）轉眼已18歲，長得亭亭玉立，一直醉心音樂及跳芭蕾舞，原來Zoe還有好動一面，她昨日在社交網站分享，自己在一個功夫比賽奪得4個項目金牌，足見她多才多藝！

劉秀盈昨日透露自己參加了國際太極功夫網絡大賽，原來比賽在美國進行，由於疫情關係，比賽改為網上形式進行。她今次參加了4個項目，分別為五步拳、長拳、南拳、劍，當中她覺得最有挑戰性的是南拳，因為女選手人數不足，需要男女混賽。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

結果近日出爐，Zoe在全部4個項目均取得金牌，令她喜出望外，她特別感謝媽媽呂麗君一直支持她，並多謝老師對她的指導。Zoe在頒獎典禮當日穿上武術服飾，媽媽呂麗君有陪同出席。

再一次感謝媽媽的無窮的愛與支持！

最新影片︰史丹福為兒童游泳課程注入拯溺元素　助學員掌握求生技能以提升水上安全

Zoe透露自己年幼時已熱愛武術，並會為參加國際功夫錦標賽而加強訓練。今個夏天她為《愛麗絲夢遊仙境》芭蕾舞表演排練同時，亦忙於準備今次武術比賽，在賽前數星期，她更到武術學校每天全日訓練，以確保在錄影當天沒有犯任何錯誤。

劉秀盈早前分享與媽媽一起練舞的合照，可見其大宅極具氣派。（IG圖片）

感激媽媽陪伴學跳芭蕾舞

Zoe一向極具藝術天份，擅長芭蕾舞及自彈自唱，但她小時候對芭蕾舞只是玩玩，15歲才正式學習，苦練2年便獲英國皇家舞蹈學院頒發證書，進步神速。去年12月，她透露已成功感染媽媽呂麗君學習芭蕾舞，大讚媽媽好快上手。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同時她熱愛音樂，開設了個人YouTube頻道分享她自彈自唱的片段，獲網民讚賞她「聲音很柔和悅耳」。2018年，Zoe更錄製首張個人EP，2019年聖誕再推出第二張唱片。

從她分享過的照片當中，可見豪宅內有整套爵士鼓、三角琴、結他、鋼琴及舞蹈設備等，樂器齊全到像一間琴行。在眾多樂器當中，Zoe最常練結他和鋼琴。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

讀國際學校富二代雲集

據悉，Zoe從小學至今就讀漢基國際學校（Chinese International School，CIS），與一眾富二代為校友，包括李澤鉅子女、徐子淇及李家誠子女，Zoe同父異母的兄姊劉鳴煒和劉秀融也是漢基的畢業生。

位於北角寶馬山的CIS創校於1983年，設幼稚園及中、小學部，也是香港最早採用IB課程的國際學校，早於1992年啟動IB預科課程，2002年開始中學項目。而學生每年的IB考試成績穩定，2019年IB平均分達38，39.6%學生獲得40及以上分數，2020年則未有公布。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

相關文章

【英國升學】18歲兒在港成績中下赴英AL考4A*　森美老懷安慰︰好開心好滿意
19:11 2021/09/24
【英國升學】18歲兒在港成績中下赴英AL考4A*　森美老懷安慰︰好開心好滿意
【星二代尖子】郭可盈林文龍11歲女兒品學兼優　原校蔡繼有升中一獲選做班長
16:37 2021/09/08
【星二代尖子】郭可盈林文龍11歲女兒品學兼優　原校蔡繼有升中一獲選做班長
【星二代尖子】虎媽利智催谷6個月大開始補習　李連杰細女全美私立第一高中畢業
13:42 2021/06/10
【星二代尖子】虎媽利智催谷6個月大開始補習　李連杰細女全美私立第一高中畢業

你可能感興趣

【英國升學】18歲兒在港成績中下赴英AL考4A*　森美老懷安慰︰好開心好滿意
19:11 2021/09/24
【英國升學】18歲兒在港成績中下赴英AL考4A*　森美老懷安慰︰好開心好滿意
【星二代尖子】郭可盈林文龍11歲女兒品學兼優　原校蔡繼有升中一獲選做班長
16:37 2021/09/08
【星二代尖子】郭可盈林文龍11歲女兒品學兼優　原校蔡繼有升中一獲選做班長
【星二代尖子】虎媽利智催谷6個月大開始補習　李連杰細女全美私立第一高中畢業
13:42 2021/06/10
【星二代尖子】虎媽利智催谷6個月大開始補習　李連杰細女全美私立第一高中畢業
家庭教育 育兒心得 中小學教育 國際學校 學校 星二代 劉秀盈 劉鑾雄 呂麗君 舞蹈

最高瀏覽

【十優港姐】網民指曾跟林作拍拖是遺憾　麥明詩一句話回覆盡顯大方
14:19 2021/09/26
【十優港姐】網民指曾跟林作拍拖是遺憾　麥明詩一句話回覆盡顯大方
【水警失蹤】大嶼山二澳海面發現浮屍　證實為失蹤女督察林婉儀
今日 12:06
【水警失蹤】大嶼山二澳海面發現浮屍　證實為失蹤女督察林婉儀
【恐怖意外】車房職員用高壓氣槍往同事肛門噴氣　致對方內臟衰竭慘死
16:41 2021/09/26
【恐怖意外】車房職員用高壓氣槍往同事肛門噴氣　致對方內臟衰竭慘死