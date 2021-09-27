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【減租措施】市建局延長租金寬減多半年　一文看清受惠租戶減租措施

社會 17:07 2021/09/27

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市建局與合作發展商合營的7個商場，包括荃新天地。（資料圖片）

市區重建局（市建局）自2020年4月起，為轄下租戶推出租金寬減措施。市建局今日（27日）宣布，延長租金寬減多6個月，至2022年3月底，協助租戶在疫境中繼續經營和保住就業。截至8月底，已有超過13個慈善及社福機構受惠。

市建局指，租金寬減措施延長，將惠及以下各類的租戶: 

  • 安置大廈和重建項目內已收購物業的440多個住宅及商舖租戶，租金可以獲得75%的寛減。
  • 發展項目、保育及活化項目內，受疫情影響的商舖，每月租金可獲75%的寬減。至於未受疫情影響的商戶，若願意從可獲取的租務寬減款額中，撥出一定金額作慈善或社區公益活動（例如免費派飯給基層人士），本局亦會考慮給予這些商戶租務寬減。而於2021年1月起簽訂的新租約，由於新租金已反映現時市場的實際租金水平，故此，是次寛減一措施將不適用於這些商戶。
  • 就市建局與合作發展商合營的商場，發展商會因應個別受影響租戶的情況作出檢視。

市建局稱，租金寬減的金額已超過1.2億元，在今年4月至9月的租金寬減期內，亦鼓勵獲取租金寬減的租戶，撥出一定金額作慈善或社區公益活動。

更多影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐

 

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