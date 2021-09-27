【電子奶嘴】9個月BB半夜扭計大喊拆天　港爸求安睡想俾小朋友睇iPad【附醫生解說】

▲ 9個月大BB半夜扭計大喊，港爸求安睡想俾BB睇iPad。

BB半夜睡不著，父母都會想辦法盡快去安撫孩子。有位港媽在討論區分享家有9個月大BB，老公竟然為了防止孩子半夜扎醒大喊，給孩子看電視，更建議給BB看iPad，妻子反對，大罵豬隊友不顧孩子健康。

該名港媽於21日（上周二）在網上討論區「親子王國」，以「老公話比iPad 9個月bb睇」為題發帖，斥責丈夫竟然想讓只有9個月大的BB看iPad，出動電子奶嘴，為的可能只是求自己可以一覺瞓到大天光。

BB 9個幾月大，半夜凌晨會起身扭計，最近仲喊得好勁，老公就俾電視佢睇，BB就唔會喊，依家佢話電視輻射大，要俾iPad BB睇。

港媽反對丈夫給BB電子奶嘴

港媽明白孩子只是嬰兒，不應如此年紀小小就開始接觸，甚至變成依賴電子奶嘴。她反對丈夫的想法，可是丈夫感到沒所謂，夫妻的育兒觀大不同，「大家成日因為呢啲嘢而鬧交。」

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港媽有自己的堅持，同時也想問問媽媽級網民如何看此事，詢問更多意見。顯而易見，絕大部分網民均不認同樓主丈夫的做法，斥責他自私想自己安睡，不理會BB。網民指出9個月大看iPad用電子用品長遠禍害很深，包括影響視力問題和專注力等，「9個月就睇？好快會近視」、「妳老公真離譜，電子奶嘴害死個B呀」、「 BB緊係嘈㗎啦，你問佢咁怕嘈，當初就唔好要BB啦」等。更多留言見下圖︰

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1歲或以下不宜看電子螢幕



據世界衞生組織就嬰幼兒接觸電子螢幕時間發出指引，建議1歲或以下嬰兒完全不看電子螢幕，2至4歲幼兒每日使用時間亦不應超過1小時。

香港眼科醫學院前院長周伯展曾接受TOPick訪問指出，小朋友眼睛較脆弱，過早開始接觸電子螢幕，會令幼兒眼睛感到疲倦及不適，影響眼部發育、誘發和加深近視，一旦近視超過600度恐導致視網膜脫落、黃斑病變、早期白內障、青光眼及致盲。家長若因小朋友扭計而心軟，讓小朋友使用平板電腦及手機，會害孩子一世。

周伯展醫生表示，發現近年視網膜脫落愈趨年輕化，而視網膜穿窿不會產生痛楚，一般只會視力模糊，通常小朋友難以向家長表達問題，而家長從表面上也看不出，僅可單憑小朋友看東西時有無捽眼一個簡單動作斷定，惟也不一定完全作準。

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責任編輯：王明芳