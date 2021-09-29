【兒童湯水】入秋轉涼乾燥幼童易作病　中醫教3款中西湯水健脾增抵抗力

▲ 中醫教3款中西湯水健脾增強抵抗力。

入秋後天氣乾燥，大人、小朋友都要多飲湯水滋潤一下，有些湯水更可助小朋友調理好身體，提升抵抗力，自然會快高長大。註冊中醫馬琦傑教大家3款「調理湯水」，不但有中式湯水，更有西式磨菇湯，配上米麵包，可以成為又簡單、營養又豐富的一餐。

註冊中醫馬琦傑近日亦於facebook專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」，教大家煲3款「調理湯水」，助小朋友健脾和提升腸道消化，吸收得好，自然可長肉長高。

羊肚菌鵪鶉湯

第一款是中式湯水－羊肚菌鵪鶉湯。馬醫師表示，經常生病的小朋友，可以每星期飲用這款湯，能有效調理身體，預防感染。中醫謂：「脾為後天之本」，養好脾，身體才能吸收好養份。

馬醫師指出羊肚菌功效有健脾作用，並幫助腸胃消化，增強人體免疫力。而鵪鶉則有補益作用，可與補藥之王人參相媲美，被譽為「動物人參」。

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蘋果雪梨馬蹄紫淮山水

第二款「調理湯水」是蘋果雪梨馬蹄紫淮山水，有潤肝、改善脾胃的作用，最適合入秋乾燥天氣煲來飲。

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三文魚南瓜磨菇湯（無奶版）

最後一款是西湯－三文魚南瓜磨菇湯（無奶版）。馬醫師表示不只是中湯有營養價值，西湯也可以有營養又容易烹調，配上紫淮山米麵包，又是豐富的一餐。

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