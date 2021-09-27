【Chill Club】梁詠琪Edan合唱掀回憶　力讚呂爵安+Mike+張天賦前途無限

▲ 梁詠琪分別跟Edan、Mike及MC合唱。

即將推出新碟的梁詠琪（Gigi），昨晚現身ViuTV《Chill Club》宣傳，節目並安排今年3位樂壇新人，包括MIRROR的呂爵安（Edan）、MC張天賦及曾比特（Mike）分別跟梁詠琪合唱，不少歌迷大讚演出動人。

梁詠琪昨日在《Chill Club》亮相，當中三位合唱嘉賓張天賦、曾比特和Edan，都是年底角逐新人獎的人選，三位男生亦分別跟Gigi合唱。

▲ 跟Edan早前合作拍賀歲片。

其中Edan跟梁詠琪剛拍完賀歲片《闔家辣》，已有默契，節目上Edan彈奏自己作品《E先生連環不幸事件》，由Gigi演繹，之後二人再合唱梁詠琪成名作《短髮》。

另外，Mike跟梁詠琪合唱了《高妹》、《高妹正傳》；MC則合唱《嫌棄》。

▲ Edan自彈自唱。

梁詠琪之後也分享幕後照，並十分欣賞三位新人，Gigi留言：「難得跟今年非常觸目的三位新人Edan, Mike 同MC合唱,覺得他們都才華洋溢，前途無限❤️ 。同Edan拍完【闔家辣】後再見面，覺得特別有親切感。三位男孩子都唱得好好呀，大家加油呀💪🏽」

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