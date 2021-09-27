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【營商環境】港澳辦稱報告有助國際了解香港　中聯辦稱回應投資者關切

政治 17:19 2021/09/27

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中聯辦稱，一國兩制是香港營商環境的最大優勢。（經濟日報資料圖片）

港府今日發表《香港營商環境報告：優勢獨特　機遇無限》。港澳辦發言人指，報告有力駁斥了美國的香港商業警告污衊抹黑，全面展示香港由亂轉治的良好營商環境和光明發展前景，有助國際社會了解香港真實情況，增強對香港信心。

發言人更指出，美國反華勢力為香港營商環境最大破壞者，強調中央是香港營商環境的堅定維護者，制定港區國安法、完善選舉制度等，都是為讓香港恢復良好秩序，重回發展正軌，更指出，國家十四五規劃、粵港澳大灣區建設等，正為香港發展帶來更多新機遇、新動力，認為香港未來發展空間不可限量，對香港的營商環境充滿信心。

另外，中聯辦發言人也歡迎及支持港府發表報告，認為是針對性回應國際社會，有力證明港區國安法實施後，香港的營商環境更加健康穩定。

發言人又指，國家改革開放，是對香港經濟發展的最大舞台，一國兩制是最大優勢，強調中央高度重視，香港的長期繁榮穩定和市民根本福祉，制定出台大量惠港利港措施，包括國家十四五規劃、粵港澳大灣區建設、橫琴、前海改革方案等，認為香港在融入國家發展大局中，得天獨厚的營商環境更顯優勢。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳宛彤

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