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【棕地發展】團體批政府發展棕地承諾落空　促於最後一份施政報告亡羊補牢

社會 17:20 2021/09/27

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團體批政府發展棕地承諾落空，促於最後一份施政報告亡羊補牢。（綠色和平提供）

綠色和平今日（27日）聯同本土研究社發佈《始棕要還：官方棕地政策全檢視 2018-2021》研究報告，綠色和平指現屆政府所訂下的4項發展棕地承諾皆落空，促政府於最後一份施政報告，兌現「優先發展棕地」的承諾，勿再強推「明日大嶼」或企圖破壞濕地。

4項發展棕地承諾分別為：

  • 短期內發展110公頃作房屋發展
  • 優先發展具潛力的棕地作房屋或其他用途
  • 透過完善的規劃及配套支援棕地作業者，提升棕地的土地使用率
  • 修復發展潛力不高的棕地

綠色和平報告指，4項發展棕地承諾當中的「短期內發展110公頃棕地作房屋發展」，完成度不足一半。報告指出，政府只要修正已選取的12個棕地發展選址範圍，最快約半年便能增多160公頃棕地作研究發展，可建逾50,000個公營房屋單位，綠色和平指政府絕對有能力在餘下10個月任期內兌現此承諾。

綠色和平及本土研究社認為現屆政府未能兌現發展棕地的承諾，主因是政府作繭自縛。報告以政府現時只選取了12幅共47公頃棕地作公營房屋選址為例，綠色和平及本土研究社發現選址界線外的500米內便有約160公頃棕地與政府選址的交通基建、位置等條件相若，甚至更佳，一併納入選址發展的棕地面積便可增約3.5倍，但卻被定義為「分散」及「難以發展」。

報告亦質疑，政府推行「明日大嶼」，甚至提議開發缺乏基建的「濕地緩衝區」，但香港現時有逾千公頃棕地仍未有任何發展計劃，當中更有630公頃棕地被數漏及被粗略劃分為「低發展潛力」，完全違背了優先發展具潛力的棕地作房屋或其他用途。

綠色和平項目主任陳可淳。（綠色和平提供）

綠色和平項目主任陳可淳表示，政府未做好手頭上發展棕地的工作，卻不斷打大自然主意。她建議：

是屆政府應把握最後一份施政報告，在僅餘數月的任期亡羊補牢，善用及全面規劃棕地。

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記者：李榮忠

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