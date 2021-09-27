【兩地通關】李家超指與內地防疫會議具建設性　沒有就通關提出任何條件

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內地與香港疫情防控工作對接會議昨日舉行，國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權指中央政府重視港府的通關要求。詳情即看【下一頁】

署理行政長官李家超今日（27日）指，昨日與內地專家就疫情防控方面進行會議，內地專家團有逾20人參與，包括病毒科、臨床檢驗科、以及國家衞健委、廣東省及深圳當局的代表，中央對於特首林鄭月娥提出的通關要求十分重視，也表示對今次會議的重視。

李家超指出，香港的防疫措施必須要有效，不但對防疫抗疫工作重要，也對通關建立良好基礎，內地代表對於本港逾40日清零表示肯定，不過疫情反覆，而內地抗疫措施雖嚴格，但不時錄得新確診個案，另澳門亦錄確診個案，特別感染Delta變種病毒。

對於通關方面的具體內容，他表示如要通關，需考慮可能帶給內地額外的衞生健康風險，更加了解內地的嚴格抗疫措施，建立有利於推進通關目標的基礎，雙方都是正面邁向通關目標，也會作出強化性的措施以及向行政長官提交報告，再盡快展開第二次會議，不過有關會議並沒有就通關提出任何條件，最主要是建立良好的基礎。

至於甚麼時候可以通關，有沒有就疫苗接種率定下標準等，李家超強調基礎是香港要做好外防輸入以及內防管理及擴散的嚴格措施，同時不希望增加內地因為通關帶來的衞生問題，要盡快將個案杜絕以及隔離，是特區政府必須要做好的，整個過程需要一些時間，對於通關是有序推進。不過被問及時間表方面，他回應稱並沒有確實日子。

對於有水警殉職，李家超指會協助他們度過困難時刻，同時希望3位執勤受傷的同事盡快康復。

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記者：伍瑋瑋