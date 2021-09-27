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【脊醫爭議】脊醫「東張西望」受訪受質疑　所屬協會回應：旨在提供健康資訊

社會 17:39 2021/09/27

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脊醫劉柏偉電視節目訪問發表「脊骨神經科課程與西醫課程相同」等言論遭抨擊，香港執業脊醫協會回覆指，歡迎骨科醫學院以不同角度講解各醫療系統。（圖：黃傑偉攝）

香港骨科醫學院（學院）上周五（24日）發聲明，指對脊醫劉柏偉在TVB無綫電視資訊「東張西望」節目中的言論是以偏概全，混淆視聽，表示深切關注，詳情即看：【下一頁】

香港執業脊醫協會回覆本網TOPick的查詢時指，香港不少市民受痛症困擾影響身心健康，歡迎這次香港骨科醫學院為市民以不同角度講解各醫療系統。就這次簡短的節目訪問中，香港執業脊醫協會旨在為市民提供健康資訊，希望提高大眾對痛症的關注和增強預防意識。

協會表示，脊骨神經科醫生(註冊脊醫)是一個獨立的醫療體系，脊科醫學並非西醫中的分科，即註冊脊醫並非西醫。治療主張是為患者在藥物或手術以外提供多一個治療選項。一般脊醫需完成4000+小時的基礎醫學與臨床醫學的學習課程，得到專業認可教育及訓練，並須通過專業牌照的考試（例如由美國國家脊醫考試局主辦的四組考試)，方可執業。

現時香港並未有大學或專上學院提供脊科醫學課程。目前在本港執業的脊醫均在美國、加拿大、英國及澳洲等地接受大學專業教育及訓練，並畢業於由香港脊醫管理局認可的脊醫學院。這些醫學院均受嚴格規管並須由當地的脊醫教育委員會認可。

協會又稱，香港執業脊醫要改善患者痛症和回復健康，提供健康資訊預防疾病，改善長期病患的生活質素。給市民有多一種治療痛症的選擇，縮短痛症治療輪候時間。

更多「家庭台」最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：余思嵐

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