【起底判囚】涉起215名政府人員底　入境處文書助理囚45個月官斥歹毒

▲ 入境處文書助理涉洩漏215名政府人員資料，今於區域法院被判監45個月。資料圖片

入境處女文書助理涉於2019年10月，多次未獲授權而進入入境處電腦系統，將215名政府官員、法官及警員等的個人資料轉交「老豆搵仔」Telegram群組，文書助理早前承認1項藉公職作出不當行為罪，今（27日）於區域法院被判囚45個月。法官判刑時怒斥被告與起底群組的行為歹毒，針對性地對付司法及執法人員，法官坦言一旦警隊「解散」，香港只會沉淪下去。

涉案被告孔穎琛（26歲）早前承認1項藉公職作出不當行為罪，辯方今求情時指，背景報告反映被告對感化官的態度誠懇、合作及坦誠，被告明白當時的社會事件並非其犯案的藉口，並已明白自己的過錯。

辯方又指，被告在釋出有關資料後，並無跟進後續發現，被告並非因報酬或壓力下犯案，她只是因此享有一點點成功感，現已承認自己用了錯誤和愚蠢的方法去達致政治訴求，行為魯莽。被告又明白案中事主只是為工作，並不應因此負上責任，被告因此對他們感到抱歉，已預備好接受懲罰。

辯方又引述被告父母所撰寫的求情信指，被告是一個簡單的人，做事前沒想清楚後果，事件對家庭衝擊巨大，家人亦因此收到不明來歷的電話影響。

法官聽罷陳詞後，要求被告於庭上大聲朗讀被告父母所撰寫的求情信最後一段，作為法庭紀錄。被告讀出相關段落，其父母指她只是為了虛擬世界的成功感而犯案，現在她已知道自己行為對社會造成的傷害。法官向被告指，正正是這種虛擬世界的成功感，才使她身陷囹圄。

法官於判刑時指，被告的行為並非只影響自己，亦禍及215名事主，因事主的個人資料會在網絡世界流竄，遍佈全球，並不會一時三刻消失，反而會如幅射般流竄於網絡世界。

法官又指相信本案是首宗涉及起底的瀆職案，法官認為有8大原因要嚴懲被告，當中包括被告犯案時段正值香港經歷史無前例的暴力潮中，被告與群組串謀，要脅迫及打擊警隊及社會人士的反暴能力，動搖軍心，加上當時街頭暴力猖獗，以致人心惶惶。

法官又指被告作出違背人與人之間的基本道德倫理行為，主動參與犯案，亦因她的參與，事主的個人資料不受地域及時間限制地流傳，被告造成的創傷是深遠而可惡。

法官又認為本案並非單純的起底，而是大規模地、有針對性地對付司法及執法人員，使他們執行職務時有所顧忌，士氣下降，此舉屬網絡恐怖主義的心理戰，深化了網絡欺凌和敵視，行為歹毒。法官坦言一旦警隊真的「解散」，香港將會沉淪下去，後果不言而喻。

法官指不單要嚴懲被告，法庭亦要發出訊息指絕不姑息這種惡行，阻嚇其他參與者，以6年為判刑起點，基於被告認罪及重犯機會低，予以減刑後，判處入獄45個月。

法官判刑後又指，網絡世界對人類及社會帶來美好東西，但亦帶來人間醜惡一面，因此要求政府就起底行為作出跟進，包括質疑入境處未有積極加強保安檢查，以致遲遲未能發現被告洩露資料。法官又批評網絡平台助紂為虐，繼而發放個人資料，可說是協助教唆他人起底，政府有責任加緊立法，例如簡化舉證程序，懲處相關人士。

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記者：楊詠渝