【十大癌症殺手】六旬男長期吸煙持續口損患第四期口咽癌　面爛生癌清除腫瘤後需用胃喉進食

▲ 本港一名六旬男長期吸煙持續口損，求醫後確診第四期口咽癌。

口腔傷口兩星期也未癒合，未必是生痱滋，也有機會是癌症病徵。臨床腫瘤科專科醫生羅振基指出，頭頸癌是本港十大癌症殺手，很常見但很易被忽略。口腔潰瘍、流血、聲沙等早期症狀很易被誤以為是其他疾病，導致延遲治療。他曾接觸一名60歲長期吸煙的男子，因持續口損而求醫，結果確診第四期口咽癌，清除臉頰腫瘤後，往後也需用胃喉進食，生活大受影響。

持續口損確診第四期口腔癌

羅振基醫生指，頭頸癌是一種很難治療的癌症，因頭頸部構造出現癌病變，引發口咽癌、下咽癌、喉癌等。發病位置包括鼻腔、咽部（鼻咽、口咽、下咽）、口腔、喉嚨、口水腺（腮腺、舌下腺、頷下腺）。在病理表現方面，頭頸癌約有80%為鱗狀上皮細胞癌，其餘則為腺癌、肉癌、淋巴癌等。頭頸癌發展到後期並不會擴散至心、肺、肝、骨等部位，除了頸部以上位置，其他部位表面看起來正常。然而，嚴重起來卻很悽涼，該名60歲口腔癌男子就是其中一例。

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該名患者因持續口損而求醫，證實臉頰位置生腫瘤，確診患上口腔癌，屬於4B期，需接受手術、放射治療及化療。2019年中後期，他完成7個月療程後復發，臉頰潰爛，長滿一顆顆腫瘤，並經皮膚擴散至頸部。

羅醫生指，患者完成7個月化療，接受免疫治療後，臉頰穿孔；待清除腫瘤後，臉頰洞孔無法癒合；接受約3個月療程後，再度復發，需接受標靶治療。從臉頰的洞孔，可看到患者的舌頭、跳動的血管，更可看到骨，情況嚇人。由於傷口太大，沒其他地方可用來填補，患者進食時需用胃喉，否則會一邊吃，一邊掉食物。為防受感染而發炎，引發生命危險，他亦須長期用紗布遮蓋傷口。不過，由於癌細胞沒擴散，患者存活率算高。

▲ 臨床腫瘤科專科醫生羅振基指，口、鼻流血也是頭頸癌的早期症狀，一旦發現，應盡早求醫。（黃泳欣攝）

頭頸癌成因及症狀

每10萬名港人中，每年平均約有13人患頭頸癌過去10多年，頭頸癌新症數字升幅達三成，2009年有逾770宗，至2018年則逾1000宗；近年平均死亡人數約300人，每年死亡率約30%。頭頸癌發病年齡一般為45歲或以上，65歲以上更普遍，同時亦為男性十大常見癌症，男女患者比例約為 2.3比1。

羅振基醫生指，頭頸癌主要由吸煙飲酒等生活習慣，以及人類乳頭瘤病毒（HPV）感染引起。他提醒，口、鼻流血是頭頸癌早期症狀，一旦發現，就盡早求醫。由於病徵明顯，經醫生檢查後，一般也很易診斷出來，可及早治療。

由於原發位置不同，頭頸癌症狀也不同：

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牙齒不整齊或增患癌風險

牙齒生長得不整齊，也有機會增加患癌風險。羅醫生指，若牙齒經常刮損舌頭，那個位置生癌的機會較大。本港曾有一名女士30多歲就患上舌癌，但由發展到成癌一般需時十年八載，意味著她10多歲、20多歲已有致癌因素，成因就是牙齒長得不整齊，以致舌頭不斷被牙齒刮傷。

治療方法

根據國際癌症聯盟 (UICC) 所制定之標準，頭頸癌可按原發腫瘤的大小、是否有淋巴結侵犯、以及是否有遠端轉移分為四期，其中有些癌類的第四期又可分為 IVA、IVB，甚至IVC三級。羅醫生強調，頭頸癌第四期未必就是轉移，IVC才是。

第一、二期：通常屬於早期，經由手術切除或放射治療極有可能痊癒。

第三期至IVB期（如有IVC期）：中期，須經由手術、化學治療、放射線治療等多團隊共同合作，才有機會痊癒。

第 IVC晚期：即有遠端轉移，如肺或骨轉移等，治療則以藥物為主，其預後也最差。

羅醫生指，一旦發現頭頸癌病徵，就須及早治療。治療方法包括化學治療（化療）、標靶治療及免疫治療，而每種方法均有其副作用。

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記者：黃泳欣