【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　憶張耀升曾呼喊其名隊目庭上落淚

▲ 消防隊目尹建偉(右)今於死因庭作供。陳國峰攝

2016年淘大工業村時昌迷你倉發生一場四級大火，高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑殉職，死因研訊今（27日）續。與死者張耀升進入火場的拍檔、消防隊目尹建偉作供時一度落淚，並聲音震顫地指出，「聽到張Sir係咁嗌，但唔肯定係嗌Ray(尹的洋名）啊，定係喂啊...」，尹說罷以紙巾拭淚。

消防隊目尹建偉憶述，2016年6月21日下午約5時到達現場，尹整理裝備後，至6時由助理消防高級消防區長溫錦明作訓示，指進場消防員需進行爆破及滅火工作，並指現場間格複雜，提醒隊避免進入橫巷。

尹續指，自己隨後與死者張耀升被編為第4隊進入火場的消防員，尹當時未有佩備擴音器、抬頭顯示器及個人識別咭，而張當時亦應該未有佩備上述裝備。

尹指，與張進入火場前均向分站入口指揮官霍永鴻報告氧氣樽顯示的巴數，惟不肯定自己當時有否啟動衛士個人防護監察系統（下稱衛士），以及未有留意張的衛士有否啟動，尹表示亦未有留意霍有否檢查兩人的衛士是否啟動。

尹憶述與張進入火場的情景，尹指與張進入火場前，有2名煙火特遣隊(CFS)成員已經進入，兩隊相隔約數米。尹指兩名CFS成員很快就轉入右邊第1條橫巷，他與張則繼續半蹲式向前行。

尹續指，在火場內曾發現第3橫巷中間有迷你倉的天花板亮起火光，隨後尹從張手中接過喉筆，再往天花板開水將火撲熄。不久張發現主巷與第3橫巷的交界，即162、163號迷你倉附近有火沿倉頂往走廊冒出。尹於期間以間歇式噴水方式，成功於數秒後將火熄滅。

尹指，隨後張要求取回喉筆，他則負責整理喉管，以便張控制喉筆方向。過程中尹的鐵筆滑落，並用約20多秒整理，同時張亦步離尹約2至3米。

此時，尹的聲音開始變的震顫、緩緩的說出，「聽到張Sir係咁嗌，但唔肯定係嗌Ray(尹的洋名）啊，定係喂啊......」。尹又指，張當時的狀態是半蹲，有向左轉及右轉，好像在尋找一些東西。說罷，尹以紙巾抺淚。在死因裁判官及研訊主任詢問數個補充問題後，死因裁判官宣布休庭，研訊明(28日)續。

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記者：梁錦麟