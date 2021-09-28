【校長專訪】自家有機園圃教種植也教做人　陳守仁新任校長︰克服困難享好成果

▲ 保良局陳守仁小學新任校長周智銘深信，學校園圃既育苗也育人。

本地熱門直資學校保良局陳守仁小學設有自家有機園圃，學生化身小農夫學習照顧農作物，也將成果與別人分享。新任校長周智銘深信園圃既育苗也育人，學生在種植過程中或許遇到不少難題，卻是一個很好的體驗機會，農作物成長之餘，亦印證著小朋友的成長歷程。

保良局陳守仁小學（下稱陳守仁小學）的有機園圃於2014年初成立，利用校舍天台空間培育有機認證蔬菜，至2017年有機園圃被納入課程中，每年9月至11月期間，部分小五及小六學生會獲邀成為小農夫，學習照顧有機農作物。周智銘校長表示，有機園圃是學校一個很重要的特色，「簡單來說只是一個種植計劃，但背後有很多教育理念。」他解釋，小朋友在動手做的過程中，其實身體力行去感受永續生活模式。

▲ 周智銘校長指出，學生在種植過程遇到難題，卻也是解難機會。（湯致遠攝）

勉勵學生克服困難享好成果

早前陳守仁小學獲恒生銀行邀請，參與恒生為慶祝成立88周年，推出「留聲寄語」聲音故事系列的《一棵樹的力量》，由陳守仁小學的學生以「A Tree of the Future」為主題，透過畫作表達他們對世界、未來及樹木的想法，並輔以文字分享創作意念。

周校長指故事講述一個小男生的經歷，他怎樣克服種種困難、達致最終目標，再與其他人分享，呼籲他們去做同一事情，對未來滿有憧憬。他認為教育正是在做相同的事情︰

我們教小朋友訂立一些目標，克服當中遇到的困難，到最後有一個好的成果，最好的是用他們的熱誠去感動其他人。

最終校方收到18位學生的作品，恒生將學生的畫作穿插在故事中。恒生銀行傳訊及企業可持續發展部數碼傳訊主管莫麗珠表示，《留聲寄語》每集結尾都有「Who's Next」的場景，《一棵樹的力量》作為系列的最後一集，片末就將18幅小朋友的畫作公開展示，寄語由小朋友去承接未來，就像故事中主角播下一顆種子，種子變成一棵大樹，再連結整個社會。

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參與創作的其中四位學生，包括小五的馮日臨、葉律延、張海藍及小四的鄭司晴，分享他們畫作的創作意念。葉律延構思未來的大樹都有腳，人類就不能砍伐樹木，「如果人類需要樹木的幫助，樹木就可以走過去幫助他們」，這是人類與大自然共存的和諧一面。鄭司晴希望未來能與家人住進大樹內，跟著會行走的樹環遊世界。

在馮日臨眼中，未來的大樹為學生提供學習知識，樹下有操場和跑道讓小朋友運動外，樹上亦有課室和休息的空間。至於張海藍覺得未來充滿希望和未知數，畫作中「不同的顏色代表不同的變數」，樹紋則代表她走的每一步。

學校園圃既育苗也育人

周校長坦言學校的園圃既育苗也育人，縱然小朋友在過程中經歷困難，但這也是他們學習解難的機會。校方將有機園圃納入課程是一個意義深遠的計劃，成立園圃的目的正是，「想透過有機耕種去幫助學校做一些人傳人的發展」。

小六的徐睿雅是小農夫之一，小三時曾參與有機園圃活動，今次再次有機會種植。她坦言有時辛苦，尤其遇到下雨，不過整個過程很開心，最後收成的粟米都很甜，可說是她辛勞的回報。她每次到有機園圃都很期待，想看看農作物長到多高，「有時見到昆蟲會害怕，但為了農作物還是要除掉牠們。」

▲ 學生拿著自己辛苦耕作的成果，相信這些粟米特別甜！（學校提供相片）

收成時接近感恩節，校方藉此教導小朋友要懂得感恩，與人分享。周校長提及，學生有兩棵粟米，他們通常會拿一棵粟米回家跟家人分享，另一棵就送給他們想感謝的人，例如老師或其他親友。學校亦會將有機蔬菜捐贈給志願機構，如惜食堂及油尖旺食物銀行等。

家長藉耕種領略育兒之道

有機園圃有賴一群義務家長培植員打理，周校長感謝家長的投入參與，「連周末、公眾假期，甚至年初一、打風，他們都風雨不改前來。」2016年學校出版《園來自有機》一書，當中除了家長的種植心得外，還借有機耕種來說育兒心得。家教會主席兼家長培植員Queenie的女兒就讀小二，自2018年起在園圃幫忙，她認為培植農作物就像培養自己的孩子︰

每個小朋友都跟農作物一樣，爸媽都用很多耐心去灌溉他們，每個農作物都有不同的生長期，要慢慢扶助培育。

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Queenie說即使是同一種子同時間栽種，出來的結果都不一樣，就如每個孩子的成長都是獨一無二。另一位家長Cherry自兒子小一至小六畢業後，擔任培植員至今已踏入第七年，除了學會務農知識外，她亦從種植中教導孩子要珍惜食物，學習面對失敗與步向成功。Cherry以種粟米為例︰

不要想著別人的粟米很大，你的也一樣大，你的粟米小但可能更甜。人很容易去比較，但要記住各有長處，要懂得欣賞自己。

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記者：駱秀玲