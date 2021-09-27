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【冒牌貨物】香港海關與內地及澳門海關檢獲約2萬疑冒牌貨物　料市值約320萬元

社會 18:07 2021/09/27

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香港海關於今日（27日）表示，與內地及澳門海關打擊三地跨境及轉口往海外國家的冒牌貨物活動，檢獲的懷疑冒牌物品。（新聞處提供）

香港海關於今日（27日）表示，與內地及澳門海關打擊三地跨境及轉口往海外國家的冒牌貨物活動，檢獲約29,000件懷疑冒牌貨物，估計市值約320萬元。

三地海關於上月27日至昨日（9月26日），採取為期一個月的聯合執法行動，加強檢查三地跨境及轉口往北美、南美、歐洲、非洲和「一帶一路」沿線國家和地區的貨物，當中，香港海關檢獲的懷疑冒牌貨物包括手提電話配件、衣物、藥劑產品、飾物、皮具和鞋類。

香港海關指，將繼續與內地海關、澳門海關及海外執法機構保持緊密合作，透過情報交流及聯合執法行動，嚴厲打擊跨境轉運冒牌物品活動。

根據《商品說明條例》，任何人進口或出口冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款50萬元及監禁5年。

更多「家庭台」最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐

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